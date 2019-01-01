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Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

Вчера, 21:24
Известная грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что её недавнее выступление было последним в России.

Нино Катамадзе отказалась от концертов в России
Джазовая исполнительница Нино Катамадзе больше не выступит на российской сцене - заявление появилось на её личной странице в Facebook: "Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!". Речь идёт о концерте, прошедшем 22 июня в Москве в рамках фестиваля "Усадьба Jazz". После выступления она подверглась резкой критике со стороны представителей грузинского общества.

Нино Катамадзе отказалась от концертов в России


Своим заявлением Катамадзе фактически поддержала антироссийскую оппозицию, устраивающую многотысячные митинги в грузинской столице ежедневно, начиная с 20 июня. Тогда из-за массовых беспорядков в ходе протеста пострадало 240 человек.

Нино Катамадзе отказалась от концертов в России

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Ключевые слова: Нино Катамадзе

Количество просмотров: 1 768
Автор: Katarina

Автор фото: ru.wikipedia.org, instagram

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