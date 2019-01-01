Гарри и Лиза Галкины родились 18 сентября 2013 года от суррогатной мамы. Наследники появились благодаря замороженным ещё в 90-е годы клеткам примадонны - певица сохранила их на будущее, и время пришло в браке с Максимом Галкиным.
Кристина Орбакайте отреагировала на слухи о детях Аллы Пугачевой
Вчера, 21:57
Певица Кристина Орбакайте ответила сразу всем СМИ, назвавшим её матерью детей Аллы Пугачевой.
На днях в некоторых изданиях появилась информация о том, что дочь примадонны Кристина Орбакайте якобы является донором яйцеклеток, благодаря которым стало возможно появление на свет двойняшек Аллы Пугачевой - 5-летних Лизы и Гарри. Также сообщалось о конфликте между Орбакайте и Пугачевой. Вчера в блоге Кристины появился снимок экрана со множеством заголовков, который она сопроводила комментарием: "Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая «пресса» превосходит себя. Всем хорошего вечера️ #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #собакилаюткараванидет".
Гарри и Лиза Галкины родились 18 сентября 2013 года от суррогатной мамы. Наследники появились благодаря замороженным ещё в 90-е годы клеткам примадонны - певица сохранила их на будущее, и время пришло в браке с Максимом Галкиным.
Гарри и Лиза Галкины родились 18 сентября 2013 года от суррогатной мамы. Наследники появились благодаря замороженным ещё в 90-е годы клеткам примадонны - певица сохранила их на будущее, и время пришло в браке с Максимом Галкиным.
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Ключевые слова: Алла Пугачева, Кристина Орбакайте
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Количество просмотров: 4 316
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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