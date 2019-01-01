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Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино

Сегодня, 00:04
В минувший четверг в российский прокат вышло продолжение фильма "Собачья жизнь", получившее восхищенные отзывы зрителей.

Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино
"Настоящей дружбе одной жизни мало" - слоган фильма "Собачья жизнь 2" как никогда лучше описывает всю суть, которую создатели картины хотели донести до зрителей. Первый фильм вышел на экраны в 2017 году - он был снят по книге Брюса Кемерона "Жизнь и цель собаки" режиссером Лассе Халльстрёмом, ранее заставившим весь мир рыдать от экранизации истории пса Хатико (фильм "Хатико: Самый верный друг", 2009 год). Сюжет, разворачивающийся в первой части, продолжается и во второй.

Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино


История выстраивается вокруг очаровательного пса Бэйли, настолько преданного своему хозяину Итану (Деннис Куэйд), что даже смерть не способна их разлучить - Бэйли жизнь за жизнью возрождается в разных породах, и даже в разных полах, но его сознание продолжает безумно любить хозяина и заставляет его искать своего друга по всей Америке.

Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино


Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино


Сценарий второй части базируется на другой книге Брюса Кемерона "Путешествие хорошего пса". Теперь Бэйли предстоит посвятить всего себя заботе о внучке Итана Си-Джей (Кэтрин Прескотт). Их судьбы пересекаются на протяжении повествования, они помогают друг другу преодолевать все жизненные перипетии. Бэйли становится не просто верным другом, но и настоящим спасителем судьбы и даже жизни своей не слишком уверенной в себе хозяйки.

Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино


Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино


Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино


Как и первая часть, "Собачья жизнь 2" получилась по-настоящему семейным и душевным фильмом. Он в меру наполнен очень эмоциональными моментами, когда невозможно остаться равнодушным к происходящему на экране и сдержать слёзы. Но несмотря на драматизм и трагичность, лента умело играет на тонких душевных струнах, оставляя после просмотра самые светлые чувства. Фильм рассказывает историю самых обычных людей и заставляет задуматься о многих аспектах жизни. Возможно, он даже способен помочь предотвратить глупые ошибки, когда какое-нибудь неосторожно сказанное слово может поссорить с самыми близкими на долгие годы. Настоящая дружба, любовь, семья - ценности, которые не должны отодвигаться на второй план, и замечательно, что появился ещё один фильм, способный об этом напомнить.

Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино


Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино

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Ключевые слова: Деннис Куэйд, кино

Количество просмотров: 1 430
Автор: Katarina

Автор фото: seattletimes.com, nationalpost.com, wpmisc.com, instagram, кадры из фильма

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Когда сиквел также превосходен, как оригинал: «Собачья жизнь 2»: уже в кино В минувший четверг в российский прокат вышло продолжение фильма "Собачья жизнь", получившее восхищенные отзывы зрителей.
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