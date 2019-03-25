Ужас летним вечером: фильм «Проклятие Аннабель - 3» - лидер проката

Лента "Проклятие Аннабель - 3" вышла в прокат в прошлый четверг и за минувшие выходные заработала почти 160 миллионов рублей. Как и предыдущие две части, фильм рассказывает о деятельности одних из самых известных в мире демонологов - супружеской пары Эда и Лоррейн Уоррен, и, конечно, о самой зловещей Аннабель. Уоррены посвятили исследованию паранормального мира всю свою жизнь, и занимались расследованием нескольких сотен случаев активности призраков, полтергейста и участвовали в экзорцизме.Лоррейн и Эд УорренЛоррейн и актриса Вера Фармига, воплотившая её образ в киноЭда Уоррена не стало в 2006 году, а Лоррейн покинула мир в минувшем апреле, поэтому новый фильм посвящен её памяти. Несмотря на логическую связь с несколькими предыдущими фильмами, "Проклятие Аннабель - 3" можно смотреть как отдельную картину. Кукла Аннабель одержима демоном, и чтобы оградить от неё мир, Эд и Лоррейн решают запереть её в своём доме, а именно в знаменитой комнате артефактов - она помещена под освященное стекло. Однако крайне неосторожное поведение гостей дома позволит Аннабель вырваться на свободу и устроить настоящий ад для всех, находящихся под этой крышей.Фильм является классическим хоррором, с массой моментов, заставляющих затаить дыхание в ожидании самых жутких вещей. Одним словом, идеальное кино для просмотра летним вечером, когда хочется немного взбодриться и переключить своё внимание на действительно интересную и достойную историю. Действие картины разворачивается неспешно, всё более и более нагнетая обстановку и заставляя ожидать "подвоха" буквально на каждом шагу и вглядываться в сгущающуюся темноту. Мастерски выстроенная и воплощенная на экране режиссером Гари Доберманом история сохраняет интригу до самого финала. К своим ролям в ленте вернулись Вера Фармига и Патрик Уилсон (Лоррейн и Эд), их дочку воплотила на экране юная актриса Маккенна Грейс.