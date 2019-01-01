Карли Клосс озвучила истинную причину ухода от Victoria's Secret

Но на деле всё оказалось иначе.
Сейчас Карли рассказала, что больше не могла "переступать через себя" и сотрудничать с бельевым брендом из-за идеологических причин и феминистского настроя.
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«Я решила прекратить работу с Victoria’s Secret из-за расхождения мнений. Я по-настоящему не чувствовала себя комфортно, что образ, который я продвигала, действительно отражает меня. Поворотным моментом стало то, что я прониклась идеями феминизма и захотела самостоятельно принимать решения и транслировать миру те образы, которые не противоречат мне»,
- призналась модель.
Стоит отметить, что после завершения работы в Victoria's Secret у Карли жизнь сложилась как нельзя лучше. Она по сей день снимается для крупных изданий и брендов, а так же Клосс вышла замуж за Джошуа Кушнера.
Не так давно Карли Клосс решили сыграть вторую свадьбу с Джошуа Кушнером. Среди гостей ее вечеринки оказалась Даша Жукова, Кэти Перри, Дерек Блаксберг и многие другие.
Стоит отметить, что ради мужа модель приняла иудаизм.