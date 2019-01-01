Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Карли Клосс озвучила истинную причину ухода от Victoria's Secret

Сегодня, 10:24
26-летняя модель Карли Клосс долгие годы не решалась рассказать о том, по какой причине отказалась от продления контракта с брендом Victoria's Secret.

Карли Клосс озвучила истинную причину ухода от Victoria's Secret
Напомним, Карли "ушла в свободное плавание" в феврале 2015 года. Официальной причиной была названа неуспеваемость в Университете, где на тот момент училась Клосс.

Но на деле всё оказалось иначе.

Сейчас Карли рассказала, что больше не могла "переступать через себя" и сотрудничать с бельевым брендом из-за идеологических причин и феминистского настроя.

Карли Клосс озвучила истинную причину ухода от Victoria's Secret


Смотреть все фото...

«Я решила прекратить работу с Victoria’s Secret из-за расхождения мнений. Я по-настоящему не чувствовала себя комфортно, что образ, который я продвигала, действительно отражает меня. Поворотным моментом стало то, что я прониклась идеями феминизма и захотела самостоятельно принимать решения и транслировать миру те образы, которые не противоречат мне»,

- призналась модель.

Стоит отметить, что после завершения работы в Victoria's Secret у Карли жизнь сложилась как нельзя лучше. Она по сей день снимается для крупных изданий и брендов, а так же Клосс вышла замуж за Джошуа Кушнера.

Карли Клосс озвучила истинную причину ухода от Victoria's Secret


Не так давно Карли Клосс решили сыграть вторую свадьбу с Джошуа Кушнером. Среди гостей ее вечеринки оказалась Даша Жукова, Кэти Перри, Дерек Блаксберг и многие другие.

Карли Клосс озвучила истинную причину ухода от Victoria's Secret


Стоит отметить, что ради мужа модель приняла иудаизм.

← 5-летний принц Джордж сыграл матч с теннисистом Роджером Федерером Вера Брежнева впервые разместила милое видео с Константином Меладзе →

Ключевые слова: Карли Клосс

Количество просмотров: 1 378
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Карли Клосс рекламирует Adidas
Карли Клосс позирует для бразильского Elle
Карли Клосс пришла на вечеринку в классическом, изысканном платье
Карли Клосс : "Даже в ресторан я иду как на подиум!"
Самое популярное за неделю
Загрузка...

«Днем училась актерскому мастерству, а ночью развозила пиццу»: как простая одесская девушка Илания покоряла Голливуд История судьбы Илании похожа на настоящую сказку. Как много девушек хотят стать известными и покорить мир, но лишь у немногих мечты становятся реальностью.
Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-ую годовщину свадьбы Ровно 20 лет назад футболист Дэвид Бекхэм и Виктория Адамс (девичья фамилия "перчинки") в ирландском замке Латтрелстоун дали друг другу клятвы любви и верности.
Вера Брежнева впервые разместила милое видео с Константином Меладзе Этот мини-ролик поклонники Веры Брежневой назвали интимным неспроста.
Карли Клосс озвучила истинную причину ухода от Victoria's Secret 26-летняя модель Карли Клосс долгие годы не решалась рассказать о том, по какой причине отказалась от продления контракта с брендом Victoria's Secret.
5-летний принц Джордж сыграл матч с теннисистом Роджером Федерером Оказалось, что в свои пять лет сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма - принц Джордж - не только интересуется, но и играет в теннис.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.