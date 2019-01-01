«Днем училась актерскому мастерству, а ночью развозила пиццу»: как простая одесская девушка Илания покоряла Голливуд

История судьбы Илании похожа на настоящую сказку. Как много девушек хотят стать известными и покорить мир, но лишь у немногих мечты становятся реальностью.
Илания — та, кто смог покорить Голливуд, а сейчас она работает телеведущей на одном из самых известных телеканалов в России - «Europa Plus TV». О том, как она стала звездой и с какими трудностями столкнулась, Илания рассказала в нашем интервью.
Илания, как так получилось, что вы оказались в Лос-Анджелесе?
Впервые моя нога ступила на второю родину более 15 лет назад. Однако, я все равно не считаю, что я именно живу в Лос-Анджелесе, хотя и имею гражданство этой страны. Я всегда тоскую по дому, по своей родной Одессе. Думала поначалу, что все дело в привычке. Перееду, а потом уже полюблю новое место, но нет, меня по-прежнему тянет домой, ведь именно там остались мои друзья и близкие.
Америка приняла меня, как злая мачеха. В первый месяц пребывания в этой стране, каждая ночь заканчивалась мыслью: «Все! Завтра встаю и покупаю билеты домой и лечу немедленно обратно». Но наступало утро, в голове появлялись новые идеи по обустройству здесь, например, устроила сына в школу, в отличии от меня, ему нравилось в Америке больше. Наверное, потому что Америка, как многие говорят, страна пионеров и пенсионеров.
В течении короткого времени, ни имея даже лицензии, я каким-то чудом устроилась маникюршей в русский салон, и там в практике и научилась делать педикюр. По началу было очень трудно, но я справилась. Ведь иных вариантов не было. Зато работа в русском салоне, мне дала возможность перезнакомиться практически со всей русской диаспорой, с некоторыми до сих пор общаюсь. Но, к сожалению, заработанных денег хватало только на проезд и на еду.
А что же делать дальше, как жить, чем платить за квартиру? Вот какие вопросы мучали меня из месяца в месяц. И это я даже не говорю о том, сколько стоит, например, обслуживание в больнице моего сына, если бы он заболел. К тому же, как оказалось, моему шестилетнему сыну нужно было получить также разрешение на работу, которое тоже стоило дня меня тогда неимоверных денег. При этом работать мой ребенок мог только с 14-ти лет!
Поэтому я нашла еще одну работу - стала развозить пиццу. Вечером я заканчивала делать маникюр и ездила с сыном по городу с доставкой до полуночи.
Разрываясь между работами и воспитанием ребенка, я каким-то образом еще успевала ходить на кастинги в фильмы. Ведь именно за этим я сюда и приехала. Я всегда мечтала сняться в голливудском фильме.
Как вы стали актрисой?
Я ходила на всевозможные кастинги, закончила Нью-Йоркскую школу академии искусства, закончила школу Веры Холодной при киностудии, множество других курсов. Преподаватели всегда обращали на меня внимание: то ругали, то хвалили. Занятие начиналось именно с меня, так с меня «снимали зажимы». Возможно, преподаватели возлагали на меня какие-то надежды. В любом случае, мне с ними очень повезло.
Чему вам пришлось научиться ради работы в кино?
Преподаватели дали мне то, что они сами умеют. Например, способность разговаривать с человеком, в частности, по душам. Я вообще в человеке ценю душу в первую очередь. Москва - немного холодный город и здесь немного закрытые люди. Одесса и Лос-Анджелес более солнечные города. Однако невозможно переделать весь мир, можно изменить только себя самого.
Преподаватели научили меня перестать бояться камер. Сейчас, когда я смотрю на свои первые съёмки, то вижу, как я со страхом заглядывала в камеру. На данный момент я виду себя более естественно, беру интервью у актёров и артистов. Со знаменитостями я всегда общалась на обычном языке, как с простыми людьми. Между нами никогда не было барьера. Я никогда никого не идеализировала и не превозносила. Знаю, артисты публичные люди этого терпеть не могут.