«Днем училась актерскому мастерству, а ночью развозила пиццу»: как простая одесская девушка Илания покоряла Голливуд

История судьбы Илании похожа на настоящую сказку. Как много девушек хотят стать известными и покорить мир, но лишь у немногих мечты становятся реальностью.

История судьбы Илании похожа на настоящую сказку. Как много девушек хотят стать известными и покорить мир, но лишь у немногих мечты становятся реальностью.Илания — та, кто смог покорить Голливуд, а сейчас она работает телеведущей на одном из самых известных телеканалов в России - «Europa Plus TV». О том, как она стала звездой и с какими трудностями столкнулась, Илания рассказала в нашем интервью.