Косметический бренд Рианны оказался в центре судебного разбирательства

Как известно, в американском законодательстве можно найти закон практически на любой случай жизни - так, пару десятилетий назад в стране был разработан закон о доступности интернет-страниц для слабовидящих и слепых людей. То есть, каждый американский сайт фактически обязан соблюдать это требование, чтобы им могли воспользоваться абсолютно все.Именно этим законом воспользовалась слабовидящая жительница Лос-Анджелеса и подала в суд на официальный сайт и интернет-магазин декоративной косметики Fenty Beauty. Ресурс оказался совершенно неподготовленным для людей с проблемами зрения. Женщина ничего не смогла купить самостоятельно, и написала заявление в суд о нарушении своих прав. В иске значится сумма в 15 тысяч долларов за моральный вред.