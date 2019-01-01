Именно этим законом воспользовалась слабовидящая жительница Лос-Анджелеса и подала в суд на официальный сайт и интернет-магазин декоративной косметики Fenty Beauty. Ресурс оказался совершенно неподготовленным для людей с проблемами зрения. Женщина ничего не смогла купить самостоятельно, и написала заявление в суд о нарушении своих прав. В иске значится сумма в 15 тысяч долларов за моральный вред.
Косметический бренд Рианны оказался в центре судебного разбирательства
Вчера, 20:21
Певица Рианна вновь оказалась в центре скандала вместе со своей маркой Fenty Beauty.
Как известно, в американском законодательстве можно найти закон практически на любой случай жизни - так, пару десятилетий назад в стране был разработан закон о доступности интернет-страниц для слабовидящих и слепых людей. То есть, каждый американский сайт фактически обязан соблюдать это требование, чтобы им могли воспользоваться абсолютно все.
Именно этим законом воспользовалась слабовидящая жительница Лос-Анджелеса и подала в суд на официальный сайт и интернет-магазин декоративной косметики Fenty Beauty. Ресурс оказался совершенно неподготовленным для людей с проблемами зрения. Женщина ничего не смогла купить самостоятельно, и написала заявление в суд о нарушении своих прав. В иске значится сумма в 15 тысяч долларов за моральный вред.
Именно этим законом воспользовалась слабовидящая жительница Лос-Анджелеса и подала в суд на официальный сайт и интернет-магазин декоративной косметики Fenty Beauty. Ресурс оказался совершенно неподготовленным для людей с проблемами зрения. Женщина ничего не смогла купить самостоятельно, и написала заявление в суд о нарушении своих прав. В иске значится сумма в 15 тысяч долларов за моральный вред.
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Ключевые слова: Рианна
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Количество просмотров: 1 456
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: thefader.com, wmagazine.com, hola.com
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Автор фото: thefader.com, wmagazine.com, hola.com
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