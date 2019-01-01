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Хилари Дафф попала под волну критики из-за восьмимесячной дочки

Вчера, 20:42
Актрису Хилари Дафф в пух и прах раскритиковали собственные подписчики.

Хилари Дафф попала под волну критики из-за восьмимесячной дочки
Американская актриса Хилари Дафф обновила свой блог очередным милым снимком в компании своей маленькой дочки, однако вместо восторженных комментариев и лайков получила совершенно неожиданную реакцию множества людей. Самые внимательные читатели звездного блога разглядели сережки в ушках девочки - значит, Дафф проколола дочери уши всего в 8 месяцев!

Хилари Дафф попала под волну критики из-за восьмимесячной дочки


Посчитав это полной безответственностью и фактически назвав актрису плохой матерью за причинение такой боли собственному ребенку, многие её поклонники сообщили, что хотят отписаться от блога Дафф. Поддержали Хилари только те, кто сам в раннем детстве подвергся такой процедуре: "Ничего страшного, всё заживёт".

Хилари Дафф попала под волну критики из-за восьмимесячной дочки


Хилари Дафф попала под волну критики из-за восьмимесячной дочки


Хилари Дафф попала под волну критики из-за восьмимесячной дочки

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Ключевые слова: Хилари Дафф

Количество просмотров: 1 807
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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