Хилари Дафф попала под волну критики из-за восьмимесячной дочки

Американская актриса Хилари Дафф обновила свой блог очередным милым снимком в компании своей маленькой дочки, однако вместо восторженных комментариев и лайков получила совершенно неожиданную реакцию множества людей. Самые внимательные читатели звездного блога разглядели сережки в ушках девочки - значит, Дафф проколола дочери уши всего в 8 месяцев!Посчитав это полной безответственностью и фактически назвав актрису плохой матерью за причинение такой боли собственному ребенку, многие её поклонники сообщили, что хотят отписаться от блога Дафф. Поддержали Хилари только те, кто сам в раннем детстве подвергся такой процедуре: "Ничего страшного, всё заживёт".