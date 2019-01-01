Ингеборга Дапкунайте и другие звезды на премьере нового «Человека-паука»

На днях в одном из столичных кинотеатров состоялась большая премьера - продолжение истории о супергерое комиксов вселенной Marvel Человеке-пауке. На торжественной дорожке в этот вечер появилась Ингеборга Дапкунайте, озвучившая одного из персонажей в русской версии, а также Ирина Хакамада, Ярослава Дегтярева, Татьяна Лазарева, Анетта Орлова, солистки группы Serebro, Андрей Разыграев, Жак Энтони и многие другие.Фильм "Человек-паук: Вдали от дома" является продолжением ленты, вышедшей в 2017 году - "Человек-паук: Возвращение домой". Сюжет, разумеется, строится вокруг Питера Паркера (Том Холланд), который по-прежнему не может прийти в себя после гибели наставника - Железного человека Тони Старка. Пытаясь освободиться от гнетущих мыслей, он вместе с одноклассниками отправляется в Европу, но и там его настигает новая угроза. Питер оказывается втянут в игру и фактически завербован Ником Фьюри - он просит помочь ему в борьбе против существ, которые угрожают жизни целого континента, вызывая страшные разрушения. Новый персонаж в истории - актер Джейк Джилленхол. Он исполнил роль таинственного Мистерио."Человек-паук: Вдали от дома" также имеет прямое отношение в грандиозному фильму "Мстители: Финал", и словно является "окончательным" завершением всей истории.