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«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания

Вчера, 20:04
В российском прокате фильм "Король Лев" стартует на день раньше, чем в США - 18 июля.

«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания
Новый взгляд на один из самых любимых в мире проектов студии Disney "Король Лев" воплотил на экране режиссер Джон Фавро. Перед ним стояла невероятно трудная задача - не только не испортить шедевр, но и постараться бережно его улучшить и привнести нечто новое во всем известную историю львенка Симбы.

«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания


Огромную роль в роль работе над лентой, конечно, сыграли актеры озвучивания - в оригинальной версии свои голоса животным подарили звездные актеры, популярная певица и даже юные таланты, начинающие свой большой путь в кино. Все они снялись в невероятном фотосете вместе со своими персонажами.

Дональд Гловер и Симба
«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания


Бейонсе и Нала
«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания


Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон) и Джон Оливер (Зазу)
«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания


Элфри Вудард и Сараби
«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания


Чиветель Эджиофор и Шрам
«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания


Флорен Касумба (Шензи), Кигэн-Майкл Ки (Камари) и Эрик Андре (Азизи)
«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания


Джи МакКрэри (юный Симба) и Шахади Райт Джозеф (юная Нала)
«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания

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Ключевые слова: Джон Фавро, Бейонсе, Чевитель Эджиофор, кино

Количество просмотров: 2 873
Автор: Katarina

Автор фото: youtube.com, WDSSPR

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