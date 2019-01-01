«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания

Новый взгляд на один из самых любимых в мире проектов студии Disney "Король Лев" воплотил на экране режиссер Джон Фавро. Перед ним стояла невероятно трудная задача - не только не испортить шедевр, но и постараться бережно его улучшить и привнести нечто новое во всем известную историю львенка Симбы.Огромную роль в роль работе над лентой, конечно, сыграли актеры озвучивания - в оригинальной версии свои голоса животным подарили звездные актеры, популярная певица и даже юные таланты, начинающие свой большой путь в кино. Все они снялись в невероятном фотосете вместе со своими персонажами.Дональд Гловер и СимбаБейонсе и НалаСет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон) и Джон Оливер (Зазу)Элфри Вудард и СарабиЧиветель Эджиофор и ШрамФлорен Касумба (Шензи), Кигэн-Майкл Ки (Камари) и Эрик Андре (Азизи)Джи МакКрэри (юный Симба) и Шахади Райт Джозеф (юная Нала)