«Король Лев» скоро на экранах: оригинальная фотосессия актеров озвучивания

Огромную роль в роль работе над лентой, конечно, сыграли актеры озвучивания - в оригинальной версии свои голоса животным подарили звездные актеры, популярная певица и даже юные таланты, начинающие свой большой путь в кино. Все они снялись в невероятном фотосете вместе со своими персонажами.
Дональд Гловер и Симба
Бейонсе и Нала
Сет Роген (Пумба), Билли Айкнер (Тимон) и Джон Оливер (Зазу)
Элфри Вудард и Сараби
Чиветель Эджиофор и Шрам
Флорен Касумба (Шензи), Кигэн-Майкл Ки (Камари) и Эрик Андре (Азизи)
Джи МакКрэри (юный Симба) и Шахади Райт Джозеф (юная Нала)