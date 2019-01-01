В отчаянии справиться с болью, Кудрявцева обратилась к читателем своего блога: "Ребята. Хелп! Замучили головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину. Сил нет уже. Таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать". Многие подписчики посоветовали Лере больше отдыхать, ведь одни из самых распространенных причин головной боли - напряжение и стресс.
Лера Кудрявцева попросила у подписчиков помощи из-за сильных болей
Вчера, 20:24
Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в своём блоге на сильные головные боли.
Поклонники 48-летней Леры Кудрявцевой всегда восхищаются её стройной подтянутой фигурой и внешним видом в целом, однако не все знают, что телеведущая страдает от изматывающих головных болей, против которых бессильны общеизвестные медицинские и народные средства.
В отчаянии справиться с болью, Кудрявцева обратилась к читателем своего блога: "Ребята. Хелп! Замучили головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину. Сил нет уже. Таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать". Многие подписчики посоветовали Лере больше отдыхать, ведь одни из самых распространенных причин головной боли - напряжение и стресс.
В отчаянии справиться с болью, Кудрявцева обратилась к читателем своего блога: "Ребята. Хелп! Замучили головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину. Сил нет уже. Таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать". Многие подписчики посоветовали Лере больше отдыхать, ведь одни из самых распространенных причин головной боли - напряжение и стресс.
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Ключевые слова: Лера Кудрявцева
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Количество просмотров: 36 803
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Лера Кудрявцева попросила у подписчиков помощи из-за сильных болей Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в своём блоге на сильные головные боли.
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