Лера Кудрявцева попросила у подписчиков помощи из-за сильных болей

Поклонники 48-летней Леры Кудрявцевой всегда восхищаются её стройной подтянутой фигурой и внешним видом в целом, однако не все знают, что телеведущая страдает от изматывающих головных болей, против которых бессильны общеизвестные медицинские и народные средства.В отчаянии справиться с болью, Кудрявцева обратилась к читателем своего блога: "Ребята. Хелп! Замучили головные боли. Есть ли у кого хороший доктор, который не выписывает таблетки, а ищет причину. Сил нет уже. Таблетки, иголки, банки, массажи не предлагать". Многие подписчики посоветовали Лере больше отдыхать, ведь одни из самых распространенных причин головной боли - напряжение и стресс.