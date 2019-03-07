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Стало известно, сколько стоила свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова

Вчера, 20:32
Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов сыграли вторую свадьбу в Италии.

Стало известно, сколько стоила свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова
Менее года назад Регина и Влад официально расписались, однако саму пышную свадебную церемонию провели только сейчас. На торжестве в итальянском Сорренто, прошедшем на прошлой неделе, были только самые близкие друзья и родные молодоженов. Влюбленные и гости поселились в специально арендованной вилле, несколько дней в которой обошлись более чем в 4,5 миллиона рублей. Два свадебных наряда телеведущей обошлись ей в почти 2 миллиона. Сумма до одного миллиона была потрачена на организацию праздника, который продлился три дня.

Стало известно, сколько стоила свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова


Медовый месяц пара проводит в роскошном отеле - в блоге Тодоренко появляются яркие снимки с комментариями: "За последнее время один из любимейших закатов! Солнце блестит как исполинский бриллиант. Огненно провели время".

Стало известно, сколько стоила свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова


"Где лучшие веснушки, у меня на морде, где лучшие смузи, у нас в отеле! Первый раз в жизни на моем носу и щеках проступили веснушки. О, как же я о них мечтала. А ведь девушки, у которых есть веснушки , хотят от них избавиться, как кудрявые от локонов, а с прямыми волосами жаждут завитков. Странно природа устроена) почему мы всегда хотим то, чего природой , к сожалению, не дано?) а вы чего хотите?".

Стало известно, сколько стоила свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова


Стало известно, сколько стоила свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова


Стало известно, сколько стоила свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова

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Ключевые слова: Регина Тодоренко, Влад Топалов

Количество просмотров: 4 134
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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