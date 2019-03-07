Стало известно, сколько стоила свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова

Менее года назад Регина и Влад официально расписались, однако саму пышную свадебную церемонию провели только сейчас. На торжестве в итальянском Сорренто, прошедшем на прошлой неделе, были только самые близкие друзья и родные молодоженов. Влюбленные и гости поселились в специально арендованной вилле, несколько дней в которой обошлись более чем в 4,5 миллиона рублей. Два свадебных наряда телеведущей обошлись ей в почти 2 миллиона. Сумма до одного миллиона была потрачена на организацию праздника, который продлился три дня.Медовый месяц пара проводит в роскошном отеле - в блоге Тодоренко появляются яркие снимки с комментариями: "За последнее время один из любимейших закатов! Солнце блестит как исполинский бриллиант. Огненно провели время"."Где лучшие веснушки, у меня на морде, где лучшие смузи, у нас в отеле! Первый раз в жизни на моем носу и щеках проступили веснушки. О, как же я о них мечтала. А ведь девушки, у которых есть веснушки , хотят от них избавиться, как кудрявые от локонов, а с прямыми волосами жаждут завитков. Странно природа устроена) почему мы всегда хотим то, чего природой , к сожалению, не дано?) а вы чего хотите?".