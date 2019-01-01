"Передаём вам, дорогие подписчики, горячий привет! Ещё два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: «Был на Вашем концерте или иду на концерт и видел Вас по телевизору» Теперь же: «Смотрю Ваш Инстаграм и иду на Ваш концерт!» И это здорово: каналы общения меняются, а связь остаётся! Нас уже 6 000 000, это столько же, сколько собирают самые рейтинговые выпуски моей телепрограммы "Лучше Всех!" Спасибо за интерес!" - подписал новый снимок Галкин.
Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале
Сегодня, 16:16
Телеведущий Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми продолжают прибалтийские каникулы.
Ранее подписчики Максима Галкина уже видели семейную прогулку по побережью Балтийского моря, теперь же звездная пара вместе с 5-летними двойняшками Лизой и Гарри совершают променад по лесным тропинкам.
"Передаём вам, дорогие подписчики, горячий привет! Ещё два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: «Был на Вашем концерте или иду на концерт и видел Вас по телевизору» Теперь же: «Смотрю Ваш Инстаграм и иду на Ваш концерт!» И это здорово: каналы общения меняются, а связь остаётся! Нас уже 6 000 000, это столько же, сколько собирают самые рейтинговые выпуски моей телепрограммы "Лучше Всех!" Спасибо за интерес!" - подписал новый снимок Галкин.
"Передаём вам, дорогие подписчики, горячий привет! Ещё два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: «Был на Вашем концерте или иду на концерт и видел Вас по телевизору» Теперь же: «Смотрю Ваш Инстаграм и иду на Ваш концерт!» И это здорово: каналы общения меняются, а связь остаётся! Нас уже 6 000 000, это столько же, сколько собирают самые рейтинговые выпуски моей телепрограммы "Лучше Всех!" Спасибо за интерес!" - подписал новый снимок Галкин.
← Просто блеск: Бейонсе в невероятном образе на премьере ленты «Король Л...
Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин
Количество просмотров: 0
Количество просмотров: 0
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале Телеведущий Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми продолжают прибалтийские каникулы.
Просто блеск: Бейонсе в невероятном образе на премьере ленты «Король Лев» Певица Бейонсе вместе с дочкой посетила голливудскую премьеру картины "Король Лев" - в российском прокате с 18 июля.
Наталья Водянова показала фигуру в винтажном белом бикини Топ-модель Наталья Водянова обновила блог снимками из отпуска, который провела в полном одиночестве.
Новая «пассия» Максима Виторгана прокомментировала роман с актером Сегодня множество изданий сообщило, что бывший супруг Ксении Собчак Максим Виторган нашел новую любовь.
Актриса Женя Малахова: "Я стала идеальной после методики Ручная Пластика" Актриса, певица, экс-солистка группы "REFLEX" Евгения Малахова на официальном канале Центра Ручная Пластика в YouTube дала развернутый комментарий в виде интервью на тему своего посещения Центра под руководством Юрия Андреевича Волынкина.