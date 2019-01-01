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Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале

Сегодня, 16:16
Телеведущий Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми продолжают прибалтийские каникулы.

Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале
Ранее подписчики Максима Галкина уже видели семейную прогулку по побережью Балтийского моря, теперь же звездная пара вместе с 5-летними двойняшками Лизой и Гарри совершают променад по лесным тропинкам.

Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале


"Передаём вам, дорогие подписчики, горячий привет! Ещё два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: «Был на Вашем концерте или иду на концерт и видел Вас по телевизору» Теперь же: «Смотрю Ваш Инстаграм и иду на Ваш концерт!» И это здорово: каналы общения меняются, а связь остаётся! Нас уже 6 000 000, это столько же, сколько собирают самые рейтинговые выпуски моей телепрограммы "Лучше Всех!" Спасибо за интерес!" - подписал новый снимок Галкин.

Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале


Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале


Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале

← Просто блеск: Бейонсе в невероятном образе на премьере ленты «Король Л...

Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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Максим Галкин обновил блог семейным фото с отдыха в Юрмале Телеведущий Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой и двумя детьми продолжают прибалтийские каникулы.
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