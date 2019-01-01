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Анна Семенович отправилась замаливать грехи в Израиль

Сегодня, 11:00
Отдыхая в Греции Анна Семенович неожиданно покинула эту страну и перебралась в Израиль.

Анна Семенович отправилась замаливать грехи в Израиль
Если верить Анне, то основная цель её пребывания в стране – посещение святых мест. Она сделала несколько фото в Иерусалиме у знаменитой стены плача и думает куда бы отправиться дальше.

Учитывая, что Семенович большая любительница тусовок, бывалые туристы советуют ей отправиться в Тель-Авив, славящийся своими развлечениями.

Анна Семенович отправилась замаливать грехи в Израиль


Сердце ночной жизни Тель-Авива находится между бульваром Ротшильда и районом Харакевет, где сосредоточено большинство баров и дискотек. Этот оживленный проспект давно стал самым популярным местом в Тель-Авиве. На близлежащих улочках Алленби, Левонтин, Иегуда Галеви можно найти клуб на любой вкус, многие из которых являются настоящими местными легендами.

Анна Семенович отправилась замаливать грехи в Израиль


Можно заглянуть в знаменитый Kuli Alma, где царит атмосфера лаунжа. Здесь есть большое открытое пространство для общения и отдыха и небольшой танцпол.

The Block является самым большим в городе. Это подземный клуб с ультрасовременной звуковой системой, где каждый выходной выступают всемирно известные ди-джеи.

Анна Семенович отправилась замаливать грехи в Израиль


А еще есть Noho Club, Beit Maariv и множество других интересных мест. Перемещаться из бара в бар в поисках приключений можно пешком, а можно воспользоваться услугой «аренда авто израиль» и сэкономить время на развлечения.

Так что, Ане и другим, будет чем заняться, путешествуя по ночному Тель-Авиву.

Анна Семенович отправилась замаливать грехи в Израиль

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Ключевые слова: Анна Семенович, Аренда авто Израиль

Количество просмотров: 1 248
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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