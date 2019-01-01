Анна Семенович отправилась замаливать грехи в Израиль

Учитывая, что Семенович большая любительница тусовок, бывалые туристы советуют ей отправиться в Тель-Авив, славящийся своими развлечениями.
Сердце ночной жизни Тель-Авива находится между бульваром Ротшильда и районом Харакевет, где сосредоточено большинство баров и дискотек. Этот оживленный проспект давно стал самым популярным местом в Тель-Авиве. На близлежащих улочках Алленби, Левонтин, Иегуда Галеви можно найти клуб на любой вкус, многие из которых являются настоящими местными легендами.
Можно заглянуть в знаменитый Kuli Alma, где царит атмосфера лаунжа. Здесь есть большое открытое пространство для общения и отдыха и небольшой танцпол.
The Block является самым большим в городе. Это подземный клуб с ультрасовременной звуковой системой, где каждый выходной выступают всемирно известные ди-джеи.
А еще есть Noho Club, Beit Maariv и множество других интересных мест. Перемещаться из бара в бар в поисках приключений можно пешком, а можно воспользоваться услугой «аренда авто израиль» и сэкономить время на развлечения.
Так что, Ане и другим, будет чем заняться, путешествуя по ночному Тель-Авиву.