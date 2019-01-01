Kira Shine презентовала новый трек "Между нами любовь" и подробно рассказала о себе и своем творчестве

Ясниеля я встретила на одном из его выступлений. Он пел на английском и испанском языках. Яркий, сексуальный, красиво поёт, шикарно ведёт себя на сцене, я и подумала, что мы станем идеальным дуэтом. После его выступления я представилась, мы пообщались, предложила записать дуэт, и он согласился. Надели через 2 уже была готова песня, припев Ясниель сочинил сам, куплеты Максим Овсяников и я. Через несколько недель мы были с Ясниелем в студии и записывали трек. Писалась я дольше, чем обычно, но с Ясниелем это время прошло быстро и круто. Он помогал, предлагал своё видение, которое очень мне нравилось. Я даже подумала, что буду звать его на записи треков, чтобы он вносил своё видение.
Как долго работали над треком? Почему выбрали историю про любовь?
Над треком работали 2-3 недели, больше занимала подготовка, то я была в отъезде, а нужно было делать обложку и видео, маленькое, но яркое. А история о любви в песне, потому что это близко всем. Летнее настроение, счастье, радость, то, что касается каждого из нас.
Перевод припева с испанского : «Я вижу тебя и моё сердце бьется быстрее». То, что каждый ощущал хотя бы раз в жизни. Под танцевальные мотивы хочется двигаться. Я бы даже сказала, что эта тема сейчас для меня актуальная, так как мое сердце свободно для любви. Вот такая получалось интересная коллаборация.