"Познакомьтесь с Лучо! Мы усыновили его из этого удивительного приюта - Friends for Life Rescue Network. Если вы ищете пушистого члена семьи, усыновление - отличный вариант. Так много малышей нуждаются в доме. Если вы не можете иметь домашнее животное, но очень любите их, вы можете сделать пожертвование этой некоммерческой организации. Ваше пожертвование помогает животным на оказаться на улице и избежать эвтаназии" - написала Ева в комментарии к снимку.
Ева Мендес и Райан Гослинг показали поклонникам своего питомца из приюта
Сегодня, 00:14
Актерская пара Ева Мендес и Райан Гослинг поделились с подписчиками радостной новостью - у них появился очаровательный друг.
Голливудские звезды Ева Мендес и Райан Гослинг вместе с осени 2011 года. В их семье растут две дочери - 2-летняя Амада и 4-летняя Эсмеральда. Актеры давно известны своей любовью к животным - у каждого из них ранее была собака и они тяжело переживали смерть любимцев. Пришло время для нового питомца - щенок Лучо появился в звездном доме ещё несколько месяцев назад, однако официальное "представление" нового члена семьи перед поклонниками произошло только на днях.
"Познакомьтесь с Лучо! Мы усыновили его из этого удивительного приюта - Friends for Life Rescue Network. Если вы ищете пушистого члена семьи, усыновление - отличный вариант. Так много малышей нуждаются в доме. Если вы не можете иметь домашнее животное, но очень любите их, вы можете сделать пожертвование этой некоммерческой организации. Ваше пожертвование помогает животным на оказаться на улице и избежать эвтаназии" - написала Ева в комментарии к снимку.
"Познакомьтесь с Лучо! Мы усыновили его из этого удивительного приюта - Friends for Life Rescue Network. Если вы ищете пушистого члена семьи, усыновление - отличный вариант. Так много малышей нуждаются в доме. Если вы не можете иметь домашнее животное, но очень любите их, вы можете сделать пожертвование этой некоммерческой организации. Ваше пожертвование помогает животным на оказаться на улице и избежать эвтаназии" - написала Ева в комментарии к снимку.
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Ключевые слова: Ева Мендес, Райан Гослинг
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Количество просмотров: 2 600
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, goss.ie, extratv.com, pinterest.com
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Автор фото: instagram, goss.ie, extratv.com, pinterest.com
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