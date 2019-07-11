Ева Мендес и Райан Гослинг показали поклонникам своего питомца из приюта

Певица Ксения Бузина откровенно рассказала о закулисье шоу «Голос», о выступлениях в ресторане и о своих мечтах

Ксения Бузина запомнилась зрителям по телепроекту "Голос" и национальному отбору на Евровидение, но, как оказалось, это лишь малая часть её достижений.