Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья

Для прогулки по парижским улицам Анджелина выбрала белое плиссированное платье с широким красным поясом.
На встрече со своей крёстной мамой, 74-летней британской актрисой Жаклин Биссет, Энджи появилась в струящемся платье, декорированном черно-белой полоской.
Ещё один образ Джоли - изящный свитер и широкие белые брюки - такой актрису запечатлели на выходе из магазина игрушек.
Наконец, стильное бежевое платье на презентации нового аромата Mon Guerlain Eau de Parfum Intense, лицом которого является актриса.