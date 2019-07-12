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Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья

Сегодня, 01:50
Голливудская звезда Анджелина Джоли прибыла в Париж для съемки в рекламной кампании Guerlain.

Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья
Визит актрисы в столицу Франции начался в минувший вторник - фотографы поймали Джоли на балконе, куда она вышла поприветствовать поклонников прямо во время фотосессии - кружевную комбинацию дополнили эффектные серьги и яркий маникюр.

Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья


Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья


Для прогулки по парижским улицам Анджелина выбрала белое плиссированное платье с широким красным поясом.

Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья


Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья


На встрече со своей крёстной мамой, 74-летней британской актрисой Жаклин Биссет, Энджи появилась в струящемся платье, декорированном черно-белой полоской.

Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья


Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья


Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья


Ещё один образ Джоли - изящный свитер и широкие белые брюки - такой актрису запечатлели на выходе из магазина игрушек.

Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья


Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья


Наконец, стильное бежевое платье на презентации нового аромата Mon Guerlain Eau de Parfum Intense, лицом которого является актриса.

Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья


Образы Анджелины Джоли в Париже: от кружевной сорочки до стильного платья

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 286
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, dailyexpress.com, pinkvilla.com, twitter.com, fortuna.ge

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