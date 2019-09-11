Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Сын Анджелины Джоли впервые высказался о своём конфликте с Брэдом Питтом

Вчера, 01:26
Приемный сын голливудской звезды Анджелины Джоли Мэддокс впервые прокомментировал ссору с Брэдом Питтом - именно она стала отправной точкой для развода актерской пары.

Сын Анджелины Джоли впервые высказался о своём конфликте с Брэдом Питтом
Мэддокс стал первым ребенком, которого усыновила Анджелина Джоли - малыш родился в Камбодже. Сейчас ему 18 и совсем недавно он поступил на факультет биоинженерии в южнокорейском университете Енсе. Проводить сына на учебу Джоли приехала лично, ведь Мэддокс впервые покинул дом в США и на время обучения будет жить в общежитии. Бывший супруг актрисы Брэд Питт провожать сына не приехал.

Сын Анджелины Джоли впервые высказался о своём конфликте с Брэдом Питтом


Сын Анджелины Джоли впервые высказался о своём конфликте с Брэдом Питтом


Сын Анджелины Джоли впервые высказался о своём конфликте с Брэдом Питтом


Напомним, что именно конфликт Мэддокса и Брэда во время полета всей семьи на частном самолете стал причиной развода Джоли и Питта - актер, в очередной раз перебрав с алкоголем, пытался ударить Анджелину и Мэддокс вступился за маму - в итоге, Брэд его ударил. Актриса обвинила мужа в жестокости по отношению к детям и алкоголизме - в сентябре 2016 года она подала на развод.
На днях один из журналистов, пробравшихся на территорию университета, попытался выведать у Мэддокса об его нынешних отношениях с отцом. Парень дал весьма уклончивый ответ: "Я не знаю, что происходит на данный момент. Пусть будет то, что будет". Западные издания также сообщают, что Мэддокс и Брэд до сих пор не общаются и он не считает Питта своим отцом.

Сын Анджелины Джоли впервые высказался о своём конфликте с Брэдом Питтом

← Ксения Бородина была вынуждена завести с дочкой разговор о смерти Мама Дакоты Джонсон Мелани Гриффит поделилась мнением о романе дочери →

Ключевые слова: Анджелина Джоли, Брэд Питт, Мэддокс Джоли-Питт

Количество просмотров: 3 848
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, hellomagazine.com, etonline.com, mercurynews.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Впервые после развода: фотографы запечатлели Анджелину Джоли и Брэда Питта вместе
Анджелина Джоли пошла на перемирие с Брэдом Питтом
Брэд Питт оскорблял Анджелину Джоли
Брэд Питт хочет пройти курс лечения от зависимости и умоляет Анджелину Джоли простить его
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона» Российские знаменитости посетили премьерный показ фантастической российско-китайской картины "Тайна печати дракона".
Питерский художник порадовал москвичей яркими эмоциями Все началось с того, что в 1997 году питерский художник Алексей Сергиенко решил разрисовать стену московского проспекта в честь юбилея столицы.
Рене Зеллвегер не смогла сдержать слёз на кинофестивале в Торонто Вернувшаяся в кино после длительного перерыва, актриса Рене Зеллвегер представила на канадском кинофестивале, возможно, одну из лучших своих работ.
Мама Дакоты Джонсон Мелани Гриффит поделилась мнением о романе дочери Как известно, популярная актриса Дакота Джонсон встречается с лидером коллектива Coldplay Крисом Мартином.
Сын Анджелины Джоли впервые высказался о своём конфликте с Брэдом Питтом Приемный сын голливудской звезды Анджелины Джоли Мэддокс впервые прокомментировал ссору с Брэдом Питтом - именно она стала отправной точкой для развода актерской пары.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.