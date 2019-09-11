Сын Анджелины Джоли впервые высказался о своём конфликте с Брэдом Питтом

Напомним, что именно конфликт Мэддокса и Брэда во время полета всей семьи на частном самолете стал причиной развода Джоли и Питта - актер, в очередной раз перебрав с алкоголем, пытался ударить Анджелину и Мэддокс вступился за маму - в итоге, Брэд его ударил. Актриса обвинила мужа в жестокости по отношению к детям и алкоголизме - в сентябре 2016 года она подала на развод.
На днях один из журналистов, пробравшихся на территорию университета, попытался выведать у Мэддокса об его нынешних отношениях с отцом. Парень дал весьма уклончивый ответ: "Я не знаю, что происходит на данный момент. Пусть будет то, что будет". Западные издания также сообщают, что Мэддокс и Брэд до сих пор не общаются и он не считает Питта своим отцом.