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Рене Зеллвегер не смогла сдержать слёз на кинофестивале в Торонто

Вчера, 02:51
Вернувшаяся в кино после длительного перерыва, актриса Рене Зеллвегер представила на канадском кинофестивале, возможно, одну из лучших своих работ.

Рене Зеллвегер не смогла сдержать слёз на кинофестивале в Торонто
На кинофестивале в Торонто 50-летняя актриса представила свой новый фильм - байопик "Джуди", где сыграла роль знаменитой актрисы и певицы Джуди Гарленд. После премьерного показа зал аплодировал картине стоя - именно это и растрогало Рене до глубины души.

Рене Зеллвегер не смогла сдержать слёз на кинофестивале в Торонто


Рене Зеллвегер не смогла сдержать слёз на кинофестивале в Торонто


На сцену она вышла в слезах и призналась, что при работе над ролью старалась максимально точно передать образ и чувства Джуди, и для этого она изучила множество источников: "Я заметила разницу в реальных фактах о её жизни и тем, как её жизнь представляется публике. В фильме я попыталась сбалансировать разные версии. Это была большая работа" - заявила Зеллвегер. В российский прокат лента "Джуди" выйдет 17 октября.

Рене Зеллвегер не смогла сдержать слёз на кинофестивале в Торонто


Рене Зеллвегер не смогла сдержать слёз на кинофестивале в Торонто

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Ключевые слова: Рене Зеллвегер, кино

Количество просмотров: 3 107
Автор: Katarina

Автор фото: indiewire.com, revistavanityfair.es, yahoo.com, wsau.com

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