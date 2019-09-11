На сцену она вышла в слезах и призналась, что при работе над ролью старалась максимально точно передать образ и чувства Джуди, и для этого она изучила множество источников: "Я заметила разницу в реальных фактах о её жизни и тем, как её жизнь представляется публике. В фильме я попыталась сбалансировать разные версии. Это была большая работа" - заявила Зеллвегер. В российский прокат лента "Джуди" выйдет 17 октября.
Рене Зеллвегер не смогла сдержать слёз на кинофестивале в Торонто
Вчера, 02:51
Вернувшаяся в кино после длительного перерыва, актриса Рене Зеллвегер представила на канадском кинофестивале, возможно, одну из лучших своих работ.
На кинофестивале в Торонто 50-летняя актриса представила свой новый фильм - байопик "Джуди", где сыграла роль знаменитой актрисы и певицы Джуди Гарленд. После премьерного показа зал аплодировал картине стоя - именно это и растрогало Рене до глубины души.
На сцену она вышла в слезах и призналась, что при работе над ролью старалась максимально точно передать образ и чувства Джуди, и для этого она изучила множество источников: "Я заметила разницу в реальных фактах о её жизни и тем, как её жизнь представляется публике. В фильме я попыталась сбалансировать разные версии. Это была большая работа" - заявила Зеллвегер. В российский прокат лента "Джуди" выйдет 17 октября.
На сцену она вышла в слезах и призналась, что при работе над ролью старалась максимально точно передать образ и чувства Джуди, и для этого она изучила множество источников: "Я заметила разницу в реальных фактах о её жизни и тем, как её жизнь представляется публике. В фильме я попыталась сбалансировать разные версии. Это была большая работа" - заявила Зеллвегер. В российский прокат лента "Джуди" выйдет 17 октября.
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Ключевые слова: Рене Зеллвегер, кино
Количество просмотров: 3 107
Количество просмотров: 3 107
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: indiewire.com, revistavanityfair.es, yahoo.com, wsau.com
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Автор фото: indiewire.com, revistavanityfair.es, yahoo.com, wsau.com
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