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Питерский художник порадовал москвичей яркими эмоциями

Вчера, 09:06
Все началось с того, что в 1997 году питерский художник Алексей Сергиенко решил разрисовать стену московского проспекта в честь юбилея столицы.

Питерский художник порадовал москвичей яркими эмоциями
На 850-летие Москвы он целый день, без перерыва раскрашивал 200 квадратных метров кирпичного полотна. В этом деле ему помогал художник Константин Поляков. Данный перфоманс не был согласован с властями, но даже сотрудники милиции, увидев большую картину, не стали отвлекать автора и делать замечание. Позднее стену снесли.

Питерский художник порадовал москвичей яркими эмоциями


Спустя 22 года Сергиенко решил сделать новый подарок ко дню города, но уже в самой столице. Питерский Энди Уорхол открывает Музей Эмоций. Жители Москвы смогут его посетить 7 сентября. Главная идея раскрывается не в арт-объектах, а в самих эмоциях гостей. Музей представляет собой лабиринт из 7 залов. Начав с первой комнаты, нужно пройти все до конца. Каждая зона - это определенная эмоция: гнев, позитивное удивление, отвращение, влюбленность, страх, вдохновение. Во время прохождения, опытные экскурсоводы рассказывают, откуда именно берутся эмоции, и как ими управлять.

Питерский художник порадовал москвичей яркими эмоциями


По словам Алексея Сергиенко, Музей призван поднимать не только настроение, но и эмоциональную грамотность. Автор полагает, что, раскрывая свой эмоциональный интеллект, люди становятся счастливее. Это и есть главная цель проекта.
«Изобразительное искусство призвано вызывать у человека разнообразный спектр эмоций. Можно ли живые эмоциональные реакции поместить в музей? Конечно. И в этом случае экспонатами на время можете стать вы сами. Посещение такого музея неизбежно дает импульс к развитию нашего эмоционального интеллекта, а значит к формированию более точного и самостоятельного представления о мире. Эмоциональная широта — необходимое свойство человека будущего для выживания в мире, который уже почти целиком контролирует искусственный интеллект» - отозвался заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа, Дмитрий Озерков.
Музей Эмоций не единственный проект Алексея Сергиенко. Картины художника представлены в Кремле, Совете Федерации, Русском музее, на выставках в Италии, Франции и США. Одна из самых узнаваемых работ - серия картин "Президент. Добрейшей души человек" и сборная России по футболу на фоне ромашек.

Новый музей располагается по адресу: БЦ Арма, Нижний Сусальный пер., 5, стр. 18.
Стоимость взрослого билета - 600 рублей, но для детей, школьников, студентов и пенсионеров вход обойдется в 300 рублей.
На экскурсию пускают детей от 3 лет, но до 12 - вход в сопровождении взрослых.
Купить билеты или подарочные сертификаты можно в кассе музея.

Питерский художник порадовал москвичей яркими эмоциями

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Ключевые слова: Алексей Сергиенко

Количество просмотров: 1 690
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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