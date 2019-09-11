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В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»

Вчера, 15:48
Российские знаменитости посетили премьерный показ фантастической российско-китайской картины "Тайна печати дракона".

В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»
Фильм "Тайна печати дракона" (в российском прокате с 19 сентября) - это продолжение нашумевшей ленты "Вий", увидевшей свет в 2014 году. Режиссером обоих проектов является Олег Степченко, в актерском составе новой картины вновь значится Джейсон Флеминг - он вернулся к роли путешественника и картографа Джонатана Грина. На сей раз ему предстоит отправиться в Китай по приказу самого Петра I - Джонатану поручено составить карты Дальнего Востока России. Герою предстоит столкнуться с совершенно невероятными существами, которые, казалось, могут жить только в преданиях и мифах.

В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


В команде фильма задействовано сразу несколько мировых звезд - Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, а также Рутгер Хауэр - он сыграл в ленте одну из своих последних ролей. Юрий Колокольников, исполнивший роль Петра I, признался, что работать с Джеки Чаном было для него большой честью: "Он очень трудолюбив, лично прорабатывает и исполняет каждый трюк. Ему помогает целая группа людей". "Над картиной работала большая команда из разных стран мира, мы хотели снять фильм-приключение, фильм-сказку, который бы был одинаково интересен и взрослым, и детям, надеюсь, у нас получилось" - говорит режиссер.

В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


К сожалению, запланированный визит Джеки Чана в столицу так и не состоялся, однако премьера фильма накануне всё равно прошла с большим успехом.

Юлия Снигирь
В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


Екатерина и Александр Стриженовы
В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


Роман Архипов
В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


Елена Захарова
В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


Владислав Флярковский
В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


Юрий Колокольников
В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


Сергей Сельянов
В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


Анна Чурина
В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»


В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»

← Питерский художник порадовал москвичей яркими эмоциями

Ключевые слова: Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, Юлия Снигирь, Анна Чурина, Юрий Колокольников, Олег Степченко, кино, премьера

Количество просмотров: 1 898
Автор: Katarina

Автор фото: кадры из фильма, архив пресс-службы

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