В Москве состоялась грандиозная премьера фильма «Тайна печати дракона»

В команде фильма задействовано сразу несколько мировых звезд - Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер, а также Рутгер Хауэр - он сыграл в ленте одну из своих последних ролей. Юрий Колокольников, исполнивший роль Петра I, признался, что работать с Джеки Чаном было для него большой честью: "Он очень трудолюбив, лично прорабатывает и исполняет каждый трюк. Ему помогает целая группа людей". "Над картиной работала большая команда из разных стран мира, мы хотели снять фильм-приключение, фильм-сказку, который бы был одинаково интересен и взрослым, и детям, надеюсь, у нас получилось" - говорит режиссер.
К сожалению, запланированный визит Джеки Чана в столицу так и не состоялся, однако премьера фильма накануне всё равно прошла с большим успехом.
Юлия Снигирь
Екатерина и Александр Стриженовы
Роман Архипов
Елена Захарова
Владислав Флярковский
Юрий Колокольников
Сергей Сельянов
Анна Чурина