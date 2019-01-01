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Сергей Лазарев и Влад Топалов поссорились в Instagram

Сегодня, 02:02
Поводом для перепалки певцов Сергея Лазарева и Влада Топалова стал приговор актеру Павлу Устинову.

Сергей Лазарев и Влад Топалов поссорились в Instagram
Всё больше и больше знаменитостей присоединяются к флешмобу в поддержку осужденного по так называемому "московскому делу" о летних митингах Павла Устинова - начинающий актер получил три с половиной года колонии за сопротивление сотруднику Росгвардии. Все поддерживающие Устинова звезды и простые пользователи сети уверены, что приговор слишком суров, ведь Павел, по его словам, даже не участвовал в протесте, что видно на опубликованных в сети кадрах его ареста. Такую же точку зрения разделяет и Сергей Лазарев.

Сергей Лазарев и Влад Топалов поссорились в Instagram


"Павел Устинов! Молодой актер, которого задержали абсолютно ни за что в дни митингов (видео задержания есть в инете повсюду, он НЕ сопротивлялся! Ему дали 3,5 года колонии!! Это просто чудовищный приговор молодому парню, который ничего не сделал! Он просто стоял у метро и ждал друга, а дали ему срок за то, что якобы при задержании сотрудник Росгвардии вывихнул плечо!! На сколько мне известно, Павел учился на актерском курсе у Константина Райкина, и он за него поручился! Насколько мне известно от коллег актеров, Павел абсолютно аполитичен! В его семье 5 детей, его мать убита таким приговором! Что же происходит!!?? Зачем ??!!" - написал Лазарев и сопроводил пост хэштегами #свободупавлуустинову #павелустинов #Актерскаясолидарность #МыПавелУстинов.

Ответ от бывшего коллеги по группе Smash!! Влада Топалова не заставил себя ждать: "Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает. Ну, у нас не каменный век и не инквизиция, чтобы без вины сажали на 3,5 года. Не согласен со всей этой волной - а он вообще не виноват, а вон какое наказание".

Сергей Лазарев и Влад Топалов поссорились в Instagram


Сергей Лазарев и Влад Топалов поссорились в Instagram

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Ключевые слова: Сергей Лазарев, Влад Топалов, Павел Устинов

Количество просмотров: 3 679
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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