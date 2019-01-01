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Пришла в сознание: состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось

Вчера, 23:14
Информация о здоровье любимой миллионами зрителей актрисы Анастасии Заворотнюк впервые обнадеживает - звезде стало лучше.

Пришла в сознание: состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось
В последние несколько дней сообщения о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк были одно страшнее другого - от комы и частичного паралича до отказа внутренних органов, пневмонии и сепсиса. Представители звезды до сих не прокомментировали и возможный диагноз артистки - глиобластому. На фоне множества неподтвержденной информации впервые появились новости об улучшении здоровья Анастасии.

Пришла в сознание: состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось


Различные издания сообщают, что Заворотнюк вышла из комы и находится в сознании. Ранее она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а теперь вновь начала дышать самостоятельно. Желаем Анастасии сил и огромного здоровья, и вместе со всеми почитателями её таланта надеемся на дальнейшее улучшение её состояния!

Пришла в сознание: состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось

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Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк

Количество просмотров: 2 938
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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