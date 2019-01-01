Различные издания сообщают, что Заворотнюк вышла из комы и находится в сознании. Ранее она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а теперь вновь начала дышать самостоятельно. Желаем Анастасии сил и огромного здоровья, и вместе со всеми почитателями её таланта надеемся на дальнейшее улучшение её состояния!
Пришла в сознание: состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось
Вчера, 23:14
Информация о здоровье любимой миллионами зрителей актрисы Анастасии Заворотнюк впервые обнадеживает - звезде стало лучше.
В последние несколько дней сообщения о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк были одно страшнее другого - от комы и частичного паралича до отказа внутренних органов, пневмонии и сепсиса. Представители звезды до сих не прокомментировали и возможный диагноз артистки - глиобластому. На фоне множества неподтвержденной информации впервые появились новости об улучшении здоровья Анастасии.
Различные издания сообщают, что Заворотнюк вышла из комы и находится в сознании. Ранее она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а теперь вновь начала дышать самостоятельно. Желаем Анастасии сил и огромного здоровья, и вместе со всеми почитателями её таланта надеемся на дальнейшее улучшение её состояния!
Различные издания сообщают, что Заворотнюк вышла из комы и находится в сознании. Ранее она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, а теперь вновь начала дышать самостоятельно. Желаем Анастасии сил и огромного здоровья, и вместе со всеми почитателями её таланта надеемся на дальнейшее улучшение её состояния!
← Брэд Питт не заинтересован в получении «Оскара» Секретная свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой: первое фото →
Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк
Количество просмотров: 2 938
Количество просмотров: 2 938
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Loading...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...
Секретная свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой: первое фото Одна из самых ожидаемых свадеб года состоялась на малой родине невесты - в Санкт-Петербурге, - режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева попросили гостей отказаться от мобильных устройств.
Пришла в сознание: состояние Анастасии Заворотнюк улучшилось Информация о здоровье любимой миллионами зрителей актрисы Анастасии Заворотнюк впервые обнадеживает - звезде стало лучше.
Брэд Питт не заинтересован в получении «Оскара» Голливудский актер Брэд Питт признался, что не хочет бороться за премию "Оскар".
Сергей Лазарев и Влад Топалов поссорились в Instagram Поводом для перепалки певцов Сергея Лазарева и Влада Топалова стал приговор актеру Павлу Устинову.
Loading...