Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

«Властелин колец» вернётся в виде сериала за миллиард долларов

Вчера, 21:45
В Новой Зеландии всё готово к съемкам масштабного сериала "Властелин колец".

«Властелин колец» вернётся в виде сериала за миллиард долларов
Знаменитая экранизация "Властелина колец" по одноименному романа Дж. Р. Р. Толкина была снята режиссером Питером Джексоном и состояла из трёх фильмов: "Братство кольца" (2001), "Две крепости" (2002) и "Возвращение короля" (2003). Все три части имели ошеломительный успех у критиков и любителей кино, подняв жанр фэнтези на совершенно новый уровень. Картины получили 17 премий "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм".

«Властелин колец» вернётся в виде сериала за миллиард долларов


«Властелин колец» вернётся в виде сериала за миллиард долларов


Удастся ли новому проекту от сервиса Amazon Prime затмить славу предшественника, покажет время. Съемки сериала стартуют через три месяца и вновь пройдут в Новой Зеландии - поток туристов в страну, желающих увидеть места съемок "Властелина колец" и знаменитую деревушку Хоббитон, не иссякает до сих пор. Сообщается, что сюжет сериала будет отличаться от кинотрилогии и раскроет новые эпизоды легендарной книги. Бюджет сериала только по предварительным оценкам составит невероятную сумму в миллиард долларов.

«Властелин колец» вернётся в виде сериала за миллиард долларов


«Властелин колец» вернётся в виде сериала за миллиард долларов

← 61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз

Ключевые слова: кино, сериал

Количество просмотров: 2 054
Автор: Katarina

Автор фото: youtube.com, instagram, кадры из фильма

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
37-летняя звезда сериала «Возвращение Мухтара» скончалась в больнице
Никита Пресняков и Алена Краснова рассказали о выборе обручальных колец
Орландо Блум
Говард Шор
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

«Властелин колец» вернётся в виде сериала за миллиард долларов В Новой Зеландии всё готово к съемкам масштабного сериала "Властелин колец".
61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз Актер Алек Болдуин и его супруга объявили о скором прибавлении в семье.
62-летняя Екатерина Рожедственская поразила нестареющим внешним видом Сложно поверить в то, что Екатерине Рождественской 62 года. Напомним, эту дату фотограф отметила 17 июля 2019 года.
46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа В личной жизни актрисы Марии Мироновой много мужчин и тайн. Но нынешний "сериал" стал самым захватывающим.
Секретная свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой: первое фото Одна из самых ожидаемых свадеб года состоялась на малой родине невесты - в Санкт-Петербурге, - режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева попросили гостей отказаться от мобильных устройств.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.