Удастся ли новому проекту от сервиса Amazon Prime затмить славу предшественника, покажет время. Съемки сериала стартуют через три месяца и вновь пройдут в Новой Зеландии - поток туристов в страну, желающих увидеть места съемок "Властелина колец" и знаменитую деревушку Хоббитон, не иссякает до сих пор. Сообщается, что сюжет сериала будет отличаться от кинотрилогии и раскроет новые эпизоды легендарной книги. Бюджет сериала только по предварительным оценкам составит невероятную сумму в миллиард долларов.
«Властелин колец» вернётся в виде сериала за миллиард долларов
Вчера, 21:45
В Новой Зеландии всё готово к съемкам масштабного сериала "Властелин колец".
Знаменитая экранизация "Властелина колец" по одноименному романа Дж. Р. Р. Толкина была снята режиссером Питером Джексоном и состояла из трёх фильмов: "Братство кольца" (2001), "Две крепости" (2002) и "Возвращение короля" (2003). Все три части имели ошеломительный успех у критиков и любителей кино, подняв жанр фэнтези на совершенно новый уровень. Картины получили 17 премий "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм".
Удастся ли новому проекту от сервиса Amazon Prime затмить славу предшественника, покажет время. Съемки сериала стартуют через три месяца и вновь пройдут в Новой Зеландии - поток туристов в страну, желающих увидеть места съемок "Властелина колец" и знаменитую деревушку Хоббитон, не иссякает до сих пор. Сообщается, что сюжет сериала будет отличаться от кинотрилогии и раскроет новые эпизоды легендарной книги. Бюджет сериала только по предварительным оценкам составит невероятную сумму в миллиард долларов.
Удастся ли новому проекту от сервиса Amazon Prime затмить славу предшественника, покажет время. Съемки сериала стартуют через три месяца и вновь пройдут в Новой Зеландии - поток туристов в страну, желающих увидеть места съемок "Властелина колец" и знаменитую деревушку Хоббитон, не иссякает до сих пор. Сообщается, что сюжет сериала будет отличаться от кинотрилогии и раскроет новые эпизоды легендарной книги. Бюджет сериала только по предварительным оценкам составит невероятную сумму в миллиард долларов.
← 61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: youtube.com, instagram, кадры из фильма
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Автор фото: youtube.com, instagram, кадры из фильма
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«Властелин колец» вернётся в виде сериала за миллиард долларов В Новой Зеландии всё готово к съемкам масштабного сериала "Властелин колец".
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