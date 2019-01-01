«Властелин колец» вернётся в виде сериала за миллиард долларов

Знаменитая экранизация "Властелина колец" по одноименному романа Дж. Р. Р. Толкина была снята режиссером Питером Джексоном и состояла из трёх фильмов: "Братство кольца" (2001), "Две крепости" (2002) и "Возвращение короля" (2003). Все три части имели ошеломительный успех у критиков и любителей кино, подняв жанр фэнтези на совершенно новый уровень. Картины получили 17 премий "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм".Удастся ли новому проекту от сервиса Amazon Prime затмить славу предшественника, покажет время. Съемки сериала стартуют через три месяца и вновь пройдут в Новой Зеландии - поток туристов в страну, желающих увидеть места съемок "Властелина колец" и знаменитую деревушку Хоббитон, не иссякает до сих пор. Сообщается, что сюжет сериала будет отличаться от кинотрилогии и раскроет новые эпизоды легендарной книги. Бюджет сериала только по предварительным оценкам составит невероятную сумму в миллиард долларов.