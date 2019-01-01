Певец Евген рассказал о дебютном треке и творческих планах

Певец Евген в музыкальной индустрии относительно недавно, но за это время уже успел полюбиться слушателям.

Певец Евген в музыкальной индустрии относительно недавно, но за это время уже успел полюбиться слушателям.Его дебютный трек «Стираю нас» буквально сразил поклонников артиста своей искренностью и душевностью. Наша редакция встретилась с певцом и поговорила не темы творчества, и узнала, насколько трудно сейчас покорить Олимп шоу-бизнеса.