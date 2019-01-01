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Певец Евген рассказал о дебютном треке и творческих планах

Вчера, 12:37
Певец Евген в музыкальной индустрии относительно недавно, но за это время уже успел полюбиться слушателям.

Певец Евген рассказал о дебютном треке и творческих планах
Певец Евген в музыкальной индустрии относительно недавно, но за это время уже успел полюбиться слушателям.

Певец Евген рассказал о дебютном треке и творческих планах


Его дебютный трек «Стираю нас» буквально сразил поклонников артиста своей искренностью и душевностью. Наша редакция встретилась с певцом и поговорила не темы творчества, и узнала, насколько трудно сейчас покорить Олимп шоу-бизнеса.

Расскажи о своей музыке: как охарактеризуешь жанр, в котором выступаешь?

Моя музыка - это точное отображение моей жизни. Каждый трек, который я создаю, обо мне. Что касается жанра, я всегда сам слушал pop, и, когда я решил стать певцом, то вопрос о жанре отпал сам собой.

Когда и как раскрыл в себе талант, благодаря которому начал заниматься творчеством?

Я с детства был увлечён музыкой, танцами, ходил на все возможные творческие кружки, брал частные уроки вокала. Мне все это было интересно. Переехав в Москву 12 лет назад, я сразу же взял преподавателя по вокалу и начал заниматься. Позже, конечно, вновь пришлось взять паузу в творчестве, но сейчас я вновь в музыке.

Что для тебя значит музыкальная индустрия?

Это выражение себя путём песен. Я создаю музыку по зову сердца. Конечно, хочется этим и зарабатывать, но так, чтобы это было искренне и честно по отношению к зрителю.

Что или кто может повлиять на твоё мнение в процессе создания трека?

На мое мнение могут повлиять только профессионалы своего дела, но последнее слово всегда за мной. Я стараюсь доверять людям, с которыми работаю, прислушиваюсь к советам. Трек «Глубина», например, мы делали всё лето с командой. Мне не нравилась аранжировка, я не хотел выпускать не доведённый до идеала трек. В итоге, общими усилиями, привлечением многих музыкантов со стороны, мы сделали это.

Певец Евген рассказал о дебютном треке и творческих планах

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Ключевые слова: Евген

Количество просмотров: 1 807
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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