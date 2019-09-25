Все тайны: Светлана Лобода разоткровенничалась в интервью Ксении Собчак

В свежем интервью с Ксенией Собчак Лобода впервые заговорила о певце Тилле Линдеманне - в СМИ широко распространена версия о романе певицы и солиста немецкой группы Rammstein, а также о том, что именно Тилль является отцом младшей дочери Светланы Тильды: "Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, для которого ты будешь такой маленькой кошечкой, ты хочешь ею быть, и если это чувство в тебе долго живет, нужно каким-то образом поработать над собой, чтобы оно жило. И какие варианты возможны, когда человек живет не с тобой, он живет в другой стране? Хороший пример - Владимир Высоцкий" - говорит Лобода и добавляет: "Вот когда ты встречаешься, у тебя любовь, а потом раз, и этот человек улетел, и ты шикарно себя чувствуешь, потому что занимаешься работой. А потом этот человек раз, через месяц опять приехал, опять любовь".Среди прочего исполнительница призналась, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов: "В моей внешности мне не нравится только нос. Если бы я была рискованным человеком, решилась бы на операцию. Я боюсь потерять свою мимику, харизму. Для любого артиста это очень важно. Если и буду что-то делать, то максимально поздно, чтобы не навредить".Также Лобода рассказала о своих дочках: "Мои дети вообще ничего не требуют. Старшей Еве хорошо там, где я. Моей малышке надо, чтобы ее кормили, с ней играли и ее любили. Все. Ева на частном обучении, у нее домашнее образование из-за того, что мы все время путешествуем и не можем долго быть в одном месте. В какой-то момент я захотела пожить в Америке. Сейчас я думаю пожить в Португалии".