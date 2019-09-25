Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Все тайны: Светлана Лобода разоткровенничалась в интервью Ксении Собчак

Вчера, 21:37
Певица Светлана Лобода стала гостьей шоу "Осторожно, Собчак!".

Все тайны: Светлана Лобода разоткровенничалась в интервью Ксении Собчак
В свежем интервью с Ксенией Собчак Лобода впервые заговорила о певце Тилле Линдеманне - в СМИ широко распространена версия о романе певицы и солиста немецкой группы Rammstein, а также о том, что именно Тилль является отцом младшей дочери Светланы Тильды: "Когда на твоем пути встречается человек, под которого ты можешь прогнуться, для которого ты будешь такой маленькой кошечкой, ты хочешь ею быть, и если это чувство в тебе долго живет, нужно каким-то образом поработать над собой, чтобы оно жило. И какие варианты возможны, когда человек живет не с тобой, он живет в другой стране? Хороший пример - Владимир Высоцкий" - говорит Лобода и добавляет: "Вот когда ты встречаешься, у тебя любовь, а потом раз, и этот человек улетел, и ты шикарно себя чувствуешь, потому что занимаешься работой. А потом этот человек раз, через месяц опять приехал, опять любовь".

Все тайны: Светлана Лобода разоткровенничалась в интервью Ксении Собчак


Все тайны: Светлана Лобода разоткровенничалась в интервью Ксении Собчак


Среди прочего исполнительница призналась, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов: "В моей внешности мне не нравится только нос. Если бы я была рискованным человеком, решилась бы на операцию. Я боюсь потерять свою мимику, харизму. Для любого артиста это очень важно. Если и буду что-то делать, то максимально поздно, чтобы не навредить".

Все тайны: Светлана Лобода разоткровенничалась в интервью Ксении Собчак


Также Лобода рассказала о своих дочках: "Мои дети вообще ничего не требуют. Старшей Еве хорошо там, где я. Моей малышке надо, чтобы ее кормили, с ней играли и ее любили. Все. Ева на частном обучении, у нее домашнее образование из-за того, что мы все время путешествуем и не можем долго быть в одном месте. В какой-то момент я захотела пожить в Америке. Сейчас я думаю пожить в Португалии".

Все тайны: Светлана Лобода разоткровенничалась в интервью Ксении Собчак

← Деми Мур шокировала публику откровением о своей матери

Ключевые слова: Светлана Лобода, Ксения Собчак

Количество просмотров: 3 029
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, youtube.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Светлана Лобода показала фото младшей дочки в её первый день рождения
Светлана Лобода впервые рассказала, как назвала дочь
Светлана Лобода показала шикарное обручальное кольцо
Светлана Лобода отказывается комментировать свою беременность
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Все тайны: Светлана Лобода разоткровенничалась в интервью Ксении Собчак Певица Светлана Лобода стала гостьей шоу "Осторожно, Собчак!".
Деми Мур шокировала публику откровением о своей матери Всё новые и новые подробности сопровождают выход в свет скандальной книги актрисы Деми Мур - мемуары звезды уже в продаже.
Алексей Ягудин станет многодетным отцом 39-летний фигурист Алексей Ягудин абсолютно счастлив в браке с Татьяной Тотьмяниной.
Даниил Страхов объяснил, почему скрывает информацию о семье 43-летний российский актёр Даниил Страхов редко принимает участие в телешоу и программах.
Новый роман Майли Сайрус с подругой не продержался и пары месяцев После неожиданного развода с актером Лиамом Хемсвортом, певица Майли Сайрус встречалась с Кейтлин Картер.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.