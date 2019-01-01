Хоакин Феникс и Руни Мара появились на премьере «Джокера» в Нью-Йорке

Роману 44-летнего Хоакина Феникса и 34-летней Руни Мара уже несколько лет, однако пара по-прежнему отказывается от любых комментариев на этот счет. Поэтому к каждому совместному появлению звезд на публике приковано особое внимание. Поклонники с нетерпением ждут свадьбы.Для торжественной дорожки Руни выбрала оригинальный наряд в виде топа и пышной юбки, Хоакин предстал перед фотографами в классическом образе. Фильм "Джокер" - это новое прочтение знаменитой истории о суперзлодее из комиксов вселенной DC, не похожее ни на одну картину из этой серии. Герой Феникса - комик Артур Флек. Тяжелая жизнь ежедневно проверяет его на прочность, но однажды он решает дать ей отпор. И теперь под маской безобидного клоуна скрывается совсем не добрая улыбка, а настоящая дьявольская гримаса. В российский прокат лента выйдет 3 октября.