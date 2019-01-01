Для торжественной дорожки Руни выбрала оригинальный наряд в виде топа и пышной юбки, Хоакин предстал перед фотографами в классическом образе. Фильм "Джокер" - это новое прочтение знаменитой истории о суперзлодее из комиксов вселенной DC, не похожее ни на одну картину из этой серии. Герой Феникса - комик Артур Флек. Тяжелая жизнь ежедневно проверяет его на прочность, но однажды он решает дать ей отпор. И теперь под маской безобидного клоуна скрывается совсем не добрая улыбка, а настоящая дьявольская гримаса. В российский прокат лента выйдет 3 октября.
Хоакин Феникс и Руни Мара появились на премьере «Джокера» в Нью-Йорке
Вчера, 03:47
Актер Хоакин Феникс представил свой новый фильм "Джокер" - на фоне сообщений о скорой свадьбе, появление на дорожке его возлюбленной актрисы Руни Мара вызвало большой интерес.
Роману 44-летнего Хоакина Феникса и 34-летней Руни Мара уже несколько лет, однако пара по-прежнему отказывается от любых комментариев на этот счет. Поэтому к каждому совместному появлению звезд на публике приковано особое внимание. Поклонники с нетерпением ждут свадьбы.
Для торжественной дорожки Руни выбрала оригинальный наряд в виде топа и пышной юбки, Хоакин предстал перед фотографами в классическом образе. Фильм "Джокер" - это новое прочтение знаменитой истории о суперзлодее из комиксов вселенной DC, не похожее ни на одну картину из этой серии. Герой Феникса - комик Артур Флек. Тяжелая жизнь ежедневно проверяет его на прочность, но однажды он решает дать ей отпор. И теперь под маской безобидного клоуна скрывается совсем не добрая улыбка, а настоящая дьявольская гримаса. В российский прокат лента выйдет 3 октября.
Для торжественной дорожки Руни выбрала оригинальный наряд в виде топа и пышной юбки, Хоакин предстал перед фотографами в классическом образе. Фильм "Джокер" - это новое прочтение знаменитой истории о суперзлодее из комиксов вселенной DC, не похожее ни на одну картину из этой серии. Герой Феникса - комик Артур Флек. Тяжелая жизнь ежедневно проверяет его на прочность, но однажды он решает дать ей отпор. И теперь под маской безобидного клоуна скрывается совсем не добрая улыбка, а настоящая дьявольская гримаса. В российский прокат лента выйдет 3 октября.
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Ключевые слова: Хоакин Феникс, Руни Мара, премьера, кино
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Количество просмотров: 3 731
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: twitter.com, metro.co.uk, denofgeek.com, pressfrominfo.com, accessonline.com
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Автор фото: twitter.com, metro.co.uk, denofgeek.com, pressfrominfo.com, accessonline.com
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