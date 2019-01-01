Певица Kat Kenna начала петь еще в роддоме

Сейчас песни артистки стоят на множестве популярных радиостанций, а сама девушка активно работает над созданием новых хитов. О творческих планах на будущее и о том, как она стала певицей, Kat рассказала в нашем интервью.
Расскажите про то, как начался ваш творческий путь, какие были предпосылки, и что подтолкнуло вас стать певицей?
Мама утверждает, что все началось ещё в роддоме. Все плакали: “Аааааа”, а я кричала: “Ляяяяяяяяяя”. Да так громко, что медсестры шутили: “Певица родилась!”
Когда и как раскрыла в себе талант, благодаря которому начал заниматься творчеством?
Я всегда напевала себе что-то под нос, и однажды, лет в 11 в летнем лагере меня услышала вожатая. “Девочка! Ты же поешь!” -сказала она и поставила меня в программу ближайшего концерта.
Как сейчас помню, стояла на сцене в маминой юбке и несуразному свитере не по размеру, в руках битый микрофон... Так все и началось!
Как создаёшь треки, сам или работаешь с композиторами и авторами?
Слова и музыку всегда пишу сама. Я своими песнями рассказываю истории. Иногда мои, иногда чужие. У меня есть теория, что песни уже сидят где-то в общем информационном поле, а у меня просто есть антенна, которой я их ловлю.
Как правило, основа трэка пишется за 20-30 минут максимум. Я довольно часто набрасываю примерную аранжировку дома и вот в таком виде уже отправляю аранжировщику, чтобы довести до ума.
Расскажи о своей команде, с которой работаешь, из кого она состоит?
Я сейчас как раз в процессе создания этой команды. Нашла аранжировщика по душе, его принесли ко мне боги Инстаграмма - Антон Крайнов. Он - не только хитмейкер, но и понимает меня с полуслова. Это он делал «VOLKAMI». Случайно познакомилась с фотографом/видеографом и продюсером съёмок - мы сейчас сделали видео (тоже на сингл VOLKAMI) и фотосессию. Думаю, что потихоньку, найду и остальных. Я верю в то, что правильные люди появляются в твоей жизни сами, а неправильные -исчезают.