Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Певица Kat Kenna начала петь еще в роддоме

Вчера, 14:05
Певица Kat Kenna ворвалась в мир музыки с треками: “VOLKAMI”, “Пора на небо» и сразу полюбилась слушателям.

Певица Kat Kenna начала петь еще в роддоме
Певица Kat Kenna ворвалась в мир музыки с треками: “VOLKAMI”, “Пора на небо» и сразу полюбилась слушателям.

Певица Kat Kenna начала петь еще в роддоме


Сейчас песни артистки стоят на множестве популярных радиостанций, а сама девушка активно работает над созданием новых хитов. О творческих планах на будущее и о том, как она стала певицей, Kat рассказала в нашем интервью.
Расскажите про то, как начался ваш творческий путь, какие были предпосылки, и что подтолкнуло вас стать певицей?
Мама утверждает, что все началось ещё в роддоме. Все плакали: “Аааааа”, а я кричала: “Ляяяяяяяяяя”. Да так громко, что медсестры шутили: “Певица родилась!”

Когда и как раскрыла в себе талант, благодаря которому начал заниматься творчеством?

Я всегда напевала себе что-то под нос, и однажды, лет в 11 в летнем лагере меня услышала вожатая. “Девочка! Ты же поешь!” -сказала она и поставила меня в программу ближайшего концерта.
Как сейчас помню, стояла на сцене в маминой юбке и несуразному свитере не по размеру, в руках битый микрофон... Так все и началось!

Как создаёшь треки, сам или работаешь с композиторами и авторами?

Слова и музыку всегда пишу сама. Я своими песнями рассказываю истории. Иногда мои, иногда чужие. У меня есть теория, что песни уже сидят где-то в общем информационном поле, а у меня просто есть антенна, которой я их ловлю.
Как правило, основа трэка пишется за 20-30 минут максимум. Я довольно часто набрасываю примерную аранжировку дома и вот в таком виде уже отправляю аранжировщику, чтобы довести до ума.

Расскажи о своей команде, с которой работаешь, из кого она состоит?

Я сейчас как раз в процессе создания этой команды. Нашла аранжировщика по душе, его принесли ко мне боги Инстаграмма - Антон Крайнов. Он - не только хитмейкер, но и понимает меня с полуслова. Это он делал «VOLKAMI». Случайно познакомилась с фотографом/видеографом и продюсером съёмок - мы сейчас сделали видео (тоже на сингл VOLKAMI) и фотосессию. Думаю, что потихоньку, найду и остальных. Я верю в то, что правильные люди появляются в твоей жизни сами, а неправильные -исчезают.

Певица Kat Kenna начала петь еще в роддоме

← Хоакин Феникс и Руни Мара появились на премьере «Джокера» в Нью-Йорке 46-летняя Мария Миронова родила второго ребёнка →

Ключевые слова: Kat Kenna

Количество просмотров: 2 340
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Певец Евген рассказал о дебютном треке и творческих планах
Певица Ева Тимуш рассказала о творческой жизни и планах на будущее
Певица ZABАVА рассказала, как променяла «Фабрику звезд» на «Любовные истории»
Певица ELLA в эксклюзивном интервью рассказала о личной жизни и планах на будущее
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Дмитрий Тарасов узнал о беременности Анастасии Костенко раньше неё Футболист Дмитрий Тарасов легко может пройти отбор в шоу "Битва экстрасенсов" и составить конкуренцию магам и ведьмам.
Настя Каменских и Потап расстаются, хоть и временно Настя Каменских и Потап одна из самых заметных пар российского и украинского шоу-бизнеса. Как же радовались фанаты дуэта, когда узнали о долгожданной свадьбе артистов.
Ирена Понарошку чуть не описалась на вечернем шоу Урганта Ведущая Ирена Понарошку взрослая женщина, но её признание многим показались чрезмерно откровенным, а всё дело в том, что мама двоих детей призналась, что описаться от смеха ей помогли укрепления мышц тазового дна.
46-летняя Мария Миронова родила второго ребёнка 46-летняя актриса Мария Миронова сама рассказала радостную новость в Инстаграм.
Певица Kat Kenna начала петь еще в роддоме Певица Kat Kenna ворвалась в мир музыки с треками: “VOLKAMI”, “Пора на небо» и сразу полюбилась слушателям.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.