Певица Kat Kenna начала петь еще в роддоме

Певица Kat Kenna ворвалась в мир музыки с треками: “VOLKAMI”, “Пора на небо» и сразу полюбилась слушателям.Сейчас песни артистки стоят на множестве популярных радиостанций, а сама девушка активно работает над созданием новых хитов. О творческих планах на будущее и о том, как она стала певицей, Kat рассказала в нашем интервью.Расскажите про то, как начался ваш творческий путь, какие были предпосылки, и что подтолкнуло вас стать певицей?Мама утверждает, что все началось ещё в роддоме. Все плакали: “Аааааа”, а я кричала: “Ляяяяяяяяяя”. Да так громко, что медсестры шутили: “Певица родилась!”