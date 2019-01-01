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Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе

Сегодня, 01:16
В Беверли-Хиллз состоялась пресс-конференция, посвященная выходу ленты "Малефисента: Владычица тьмы" - актриса Анджелина Джоли вернулась к роли темной феи.

Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе
В российский прокат продолжение полюбившейся зрителям во всем мире истории выйдет 17 октября. В предвкушении картины можно оценить снимки с грандиозной мировой премьеры в США, а также с прошедшей накануне пресс-конференции.

Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе


На премьере 44-летнюю Анджелину поддержали не только пятеро детей, но и её 80-летний отец актер Джон Войт, из чего можно сделать вывод, что их конфликт полностью исчерпан. Напомним, что звездные дочь и отец вообще не общались на протяжении нескольких лет. Для торжественной дорожки Джоли выбрала черное платье, расшитое пайетками и украшенное стильной брошью в виде скорпиона.

Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе


Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе


Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе


Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе


На пресс-конференции Анджелина появилась в очаровательном белом платье с растительным принтом и призналась, что очень гордится своим сыном, который недавно начал обучение на факультете биоинженерии в южнокорейском университете Енсе: "Недавно проводила сына… Очень горжусь им. И волнуюсь. Мой мир расширяется по мере того, как он расширяется у моих детей. Много нового узнаю от них. Мне нравится этот этап жизни".

Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе


Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе


Также актриса поведала о страхе, преследовавшем её после развода с Брэдом Питтом: "Меня, как и мою героиню Малефисенту, иногда считают холодной и злой женщиной. Но это лишь образ, оболочка. Малефисента ведет себя так из-за неуверенности. Я испытала похожие чувства после развода. В моей жизни были времена (и, возможно, я хорошо скрывала это от публики), когда я не чувствовала себя свободной, не чувствовала себя в безопасности… Я чувствовала себя маленькой. Я ощущала себя загнанной в угол. Мне понадобилось много времени, прежде чем снова удалось вернуть себе уверенность и "защищенность".

Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе


Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, кино, премьера, пресс-конференция

Количество просмотров: 26 845
Автор: Katarina

Автор фото: instyle.com, eonline.com, people.com, vogue.com, instagram.com, zimbio.com

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Анджелина Джоли в роскошном платье рассказала о новом фильме, детях и разводе В Беверли-Хиллз состоялась пресс-конференция, посвященная выходу ленты "Малефисента: Владычица тьмы" - актриса Анджелина Джоли вернулась к роли темной феи.
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