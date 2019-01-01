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«Королева игрушек» Алиса Лобанова стала феей в клипе Тимати

Сегодня, 10:00
Как оказалось, в клипе Тимати для TOY.RU снялись сразу две Алисы – Алиса Юнусова и Алиса Лобанова.

«Королева игрушек» Алиса Лобанова стала феей в клипе Тимати
В середине сентября в инстаграм Тимати состоялась премьера нового музыкального клипа от Hoodyakov Production и Заура Засеева снятого для федеральной сети магазинов детских игрушек ТОЙ.РУ. Главными героями видео стали Тимати, Алиса Юнусова и Алиса Лобанова. Можно сказать, что все сыграли самих себя. Тимати и маленькая Алиса - счастливых папу и дочку, а Алиса Лобанова, учредитель TOY.RU, которую все называют Королевой Игрушек, сыграла сказочную фею.
Видео уже назвали самой красивой и милой рекламой: «Самая лучшая реклама которую я видела», «Реклама получилась крутая! Волшебник!» «Мой сын поет эту песню!», - комментировали ролик пользователи социальной сети.

«Королева игрушек» Алиса Лобанова стала феей в клипе Тимати


Новое видео — это красивая история о детской вере в чудеса. По сюжету папа и маленькая дочка путешествуют в карете по волшебной стране TOY.RU, населенной сказочными героями, и встречают прекрасную фею, которая одаривает малышку игрушками. Съемки проходили в усадьбе Кусково. В ролике создана красочная атмосфера любимых детских сказок. Локацию, украшенную шарами, цветами и гирляндами, наполнили сказочные персонажи - трубадуры, фламинго, мишки, пряничные человечки, фокусники. А Тимати читал рэп о том, как выбирает игрушки для своей дочки.
«С появлением дочери, я стал экспертом в сфере: Лолов, Слаймов, Единорогов, Пони.... и многих других предметов о существовании которых думаю что и не задумался бы, если б не этот волшебный сайт с доставкой на дом», - написал рэпер в инстаграм.

«Для меня Тимати и Алиса - яркий пример тех самый идеальных отношений между дочерью и отцом. Для нас, девочек, папа очень важен! И каждый отец должен знать, что его роль в воспитании детей – бесценна! Любите детей всем сердцем и всячески давайте им это понять!», – поделилась Алиса Лобанова.

«Королева игрушек» Алиса Лобанова стала феей в клипе Тимати


«Мир игрушек похож на сказку! Как Королева Игрушек я могу заверить всех маленьких принцесс и принцев, что единороги, драконы, волшебники, феи и все, о чем вы мечтаете, может сбыться! Просто верьте в чудеса!», - написала под роликом Алиса Лобанова.

Отметим, что это не первый случай сотрудничества TOY.RU и известного рэпера. Ранее Тимати, участвуя в благотворительном проекте «Поделись ДоброТОЙ», посещал детскую больницу и центр особых детей и вручал малышам подарки. И совершенно точно, что в будущем сотрудничество продолжится в новых форматах. Такой вывод можно сделать из публикации в инстаграм мамы Тимати и бабушки маленькой Алисы - Симоны. Она также опубликовала новый ролик и написала: «Это был очень интересный опыт! Продолжение следует...»

«Королева игрушек» Алиса Лобанова стала феей в клипе Тимати

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Ключевые слова: Тиамти, Алиса Лобанова, Алиса Юнусова, toy.ru

Количество просмотров: 1 417
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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