Хоакин Феникс поразил публику, лично представив «Джокера» обычным зрителям

За первый первый уикенд американского проката фильму удалось получить более $93 миллионов и тем самым установить рекорд, став самым кассовым из всех фильмов, которые когда-либо выходили на экраны в октябре. Поступок главной звезды "Джокера" Хоакина Феникса, несомненно, прибавит ленте немалый доход. Обычно ведущий весьма закрытый образ жизни актер неожиданно появился сразу в нескольких кинотеатрах Лос-Анджелеса, чтобы лично поприветствовать зрителей, пришедших оценить его новую роль. Феникс выходил на сцену сразу после киносеанса и отвечал на вопросы потрясенных зрителей, а позже даже не отказал им в селфи. Образ, в котором он появлялся перед публикой, еще раз напомнил о масштабной зоозащитной деятельности, которой занимается актер - на его толстовке красовалась эмблема движения "Фронт освобождения животных".Российские зрители также по достоинству оценили "Джокера" - за прошедшие выходные фильму удалось заработать около 700 миллионов рублей. Напомним, что премьера картины, за режиссуру которой отвечал Тодд Филлипс, прошла на Венецианском кинофестивале: дебют был более чем успешным - "Джокер" получил Гран-при фестиваля, награду "Золотой лев". И можно с уверенностью утверждать, что это далеко не последняя награда для ленты, а роль Джокера, похоже, поможет получить "Оскар" ещё одному актеру - Хоакина Феникса уже называют одним из главных претендентов на знаменитую статуэтку. Ранее "Оскар" за блистательную роль Джокера в "Тёмном рыцаре" в 2008 году посмертно получил Хит Леджер.Хоакин Феникс/Хит ЛеджерИменно с Леджером сравнивают всех последующих исполнителей этой роли, но Джокер Феникса стоит особняком - в "Тёмном рыцаре" предстает абсолютно сформировавшийся суперзлодей, тогда как в "Джокере" можно проследить практически весь путь превращения из забитого и неуверенного в себе человека в безжалостного гения преступного мира. Жестокость порождает жестокость - именно так можно описать главную причину коренного переворота в жизни клоуна Артура Флека (Хоакин Феникс). Он ухаживает за больной матерью и пытается выжить в загнивающем Готэме, где бедные ненавидят богатых, и бесчеловечность царит на каждом углу.Жизнь ежедневно проверяет Артура на прочность, но однажды он решает дать ей отпор. Таких злодеяний Готэм ещё не испытывал. Однако очень многие горожане настолько устали от классового разделения, что не просто не сочувствуют жертвам новоиспеченного маньяка в клоунском гриме, но и всячески поддерживают его.Город получил такого злодея, которого заслужил - ведь Артур никогда не был жестоким, он просто мечтал стать стендап-комиком и смешить, развлекать людей, выступать в ТВ-шоу. Он хотел всегда следовать совету мамы, которая с детства внушила ему, что "нужно делать счастливое лицо". Но город загнал его в ловушку и едва не сломил его волю, однако эти испытания только закалили Флека, превратив его в убийцу, не знающего жалости.Знаменитый дьявольский смех Джокера Феникс репетировал месяцами и в итоге создал целую "палитру" - от больного смеха психически неуравновешенного человека до устрашающего смеха маньяка. Актеру удалось настолько виртуозно передать все чувства своего героя в этом смехе, что по ходу фильма зрители уже начинают "ориентироваться" по смеху, заранее понимая, что сейчас может совершить Джокер.Ради роли Хоакин похудел на 25 килограммов и воплотил на экране не только образ безумца, но физически нездорового человека - каждая клеточка, каждое движение его измученного тела передаёт нестерпимую боль и страдания, которые приносит ему каждый день."Джокер" хоть и рассказывает о персонаже комикса, но совершенно не похож ни на один подобный фильм, снятый ранее. Это абсолютно новый шаг к переосмыслению всем знакомых персонажей и, возможно, именно он положит начало к созданию похожих атмосферных картин, настолько глубоко исследующих жизнь и сознание того или иного героя, что становится жутко и одновременно приятно от созерцания настоящего шедевра.