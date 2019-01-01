Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину

Вчера, 21:19
Голливудская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину.

Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину
Это не первое письмо звезды в адрес президента - ранее она уже просила Путина как можно скорее решить проблему с "китовой тюрьмой" в бухте Средняя в Приморье. Напомним, что незаконно выловленные в Охотском море 12 косаток и 90 белух оказались в своеобразной тюрьме летом прошлого года - отловщики собирались продать животных в китайские океанариумы. Драма китов получила широкий мировой резонанс, с письмами к Путину, помимо Андерсон, обратились Леонардо ДиКаприо и Брижит Бардо, команда знаменитого ученого Кусто лично посещала китов и предложила свою помощь в их выпуске на волю. Петиция за освобождение животных собрала более 1.5 миллионов подписей.

Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину


Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину


Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину


На данный момент в родную среду обитания вернулись все косатки и лишь 14 белух. В новом письме Памела Андерсон поблагодарила президента за выпуск китов и призвала как можно скорее обеспечить свободу остающимся в тюрьме животным: "Я хотела бы поблагодарить Вас за смелое решение освободить китов и косаток, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных продолжается, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить оставшихся китов и не допустить отлов живых вольных белух, косаток и нескольких видов дельфинов в Российских водах в 2020 году" - написала актриса и добавила: "Спасибо за ваше обязательство отпустить оставшихся китов и не издавать новых указов, которые позволяли бы отлов любого вида китообразных в Российских водах. Если все дельфины и киты будут на воле в океане, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России".

Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину

← «Постельное» селфи Селены Гомес без макияжа получило более 8 миллионов... Роберт Паттинсон впервые будет претендовать на премию «Оскар» →

Ключевые слова: Памела Андерсон, Владимир Путин

Количество просмотров: 3 705
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, thejakartapost.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Памела Андерсон возмутилась тем, что Ким Кардашьян носит натуральные меха
Памела Андерсон резко помолодела
Памела Андерсон представила коллекцию купальников
Памела Андерсон разделась для Paper
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Роберт Паттинсон впервые будет претендовать на премию «Оскар» Британский актер Роберт Паттинсон поборется за статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль".
Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину Голливудская актриса Памела Андерсон обратилась к президенту России Владимиру Путину.
«Постельное» селфи Селены Гомес без макияжа получило более 8 миллионов лайков Певица и актриса Селена Гомес обновила блог "сонным" селфи, взорвавшем сеть.
Выход в свет: Моника Беллуччи в соблазнительном наряде с новой прической 55-летняя актриса Моника Беллуччи вновь удивила публику своим невероятным внешним видом.
Натали Имбрулья впервые стала мамой в 44 года Австралийская певица Натали Имбрулья празднует прибавление в семье.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.