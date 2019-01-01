Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину

Это не первое письмо звезды в адрес президента - ранее она уже просила Путина как можно скорее решить проблему с "китовой тюрьмой" в бухте Средняя в Приморье. Напомним, что незаконно выловленные в Охотском море 12 косаток и 90 белух оказались в своеобразной тюрьме летом прошлого года - отловщики собирались продать животных в китайские океанариумы. Драма китов получила широкий мировой резонанс, с письмами к Путину, помимо Андерсон, обратились Леонардо ДиКаприо и Брижит Бардо, команда знаменитого ученого Кусто лично посещала китов и предложила свою помощь в их выпуске на волю. Петиция за освобождение животных собрала более 1.5 миллионов подписей.На данный момент в родную среду обитания вернулись все косатки и лишь 14 белух. В новом письме Памела Андерсон поблагодарила президента за выпуск китов и призвала как можно скорее обеспечить свободу остающимся в тюрьме животным: "Я хотела бы поблагодарить Вас за смелое решение освободить китов и косаток, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных продолжается, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить оставшихся китов и не допустить отлов живых вольных белух, косаток и нескольких видов дельфинов в Российских водах в 2020 году" - написала актриса и добавила: "Спасибо за ваше обязательство отпустить оставшихся китов и не издавать новых указов, которые позволяли бы отлов любого вида китообразных в Российских водах. Если все дельфины и киты будут на воле в океане, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России".