Одной из самых ожидаемых ролей Роберта также стала работа в перезапуске "Бэтмена" - подготовка к съемкам уже началась.
Роберт Паттинсон впервые будет претендовать на премию «Оскар»
Вчера, 22:02
Британский актер Роберт Паттинсон поборется за статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль".
33-летний актер будет выдвинут на первую в своей карьере номинацию на "Оскар" - Паттинсон может получить статуэтку за роль в психологическом триллере "Маяк" (в российском прокате с 23 января 2020 года). Коллега Роберта по фильму, актер Уиллем Дефо будет номинирован в категории "Лучший актер второго плана". Картина рассказывает историю сложных взаимоотношений двух смотрителей маяка на острове. "Я знал, что он привнесет в нашу работу некую сумашедшинку и осознавал, что у него много анархистской энергии. Меня это очень напугало, но это всегда помогает, когда твой персонаж должен быть кем-то напуган" - рассказал Паттинсон о Дефо. Лента уже получила отличные отзывы критиков.
Одной из самых ожидаемых ролей Роберта также стала работа в перезапуске "Бэтмена" - подготовка к съемкам уже началась.
Одной из самых ожидаемых ролей Роберта также стала работа в перезапуске "Бэтмена" - подготовка к съемкам уже началась.
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Ключевые слова: Роберт Паттинсон, кино, Оскар-2020
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Количество просмотров: 2 119
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, movieweb.com, twitter.com
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Автор фото: instagram.com, movieweb.com, twitter.com
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