Роберт Паттинсон впервые будет претендовать на премию «Оскар»

33-летний актер будет выдвинут на первую в своей карьере номинацию на "Оскар" - Паттинсон может получить статуэтку за роль в психологическом триллере "Маяк" (в российском прокате с 23 января 2020 года). Коллега Роберта по фильму, актер Уиллем Дефо будет номинирован в категории "Лучший актер второго плана". Картина рассказывает историю сложных взаимоотношений двух смотрителей маяка на острове. "Я знал, что он привнесет в нашу работу некую сумашедшинку и осознавал, что у него много анархистской энергии. Меня это очень напугало, но это всегда помогает, когда твой персонаж должен быть кем-то напуган" - рассказал Паттинсон о Дефо. Лента уже получила отличные отзывы критиков.Одной из самых ожидаемых ролей Роберта также стала работа в перезапуске "Бэтмена" - подготовка к съемкам уже началась.