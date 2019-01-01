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Роберт Паттинсон впервые будет претендовать на премию «Оскар»

Вчера, 22:02
Британский актер Роберт Паттинсон поборется за статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль".

Роберт Паттинсон впервые будет претендовать на премию «Оскар»
33-летний актер будет выдвинут на первую в своей карьере номинацию на "Оскар" - Паттинсон может получить статуэтку за роль в психологическом триллере "Маяк" (в российском прокате с 23 января 2020 года). Коллега Роберта по фильму, актер Уиллем Дефо будет номинирован в категории "Лучший актер второго плана". Картина рассказывает историю сложных взаимоотношений двух смотрителей маяка на острове. "Я знал, что он привнесет в нашу работу некую сумашедшинку и осознавал, что у него много анархистской энергии. Меня это очень напугало, но это всегда помогает, когда твой персонаж должен быть кем-то напуган" - рассказал Паттинсон о Дефо. Лента уже получила отличные отзывы критиков.

Роберт Паттинсон впервые будет претендовать на премию «Оскар»


Одной из самых ожидаемых ролей Роберта также стала работа в перезапуске "Бэтмена" - подготовка к съемкам уже началась.

Роберт Паттинсон впервые будет претендовать на премию «Оскар»


Роберт Паттинсон впервые будет претендовать на премию «Оскар»

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Ключевые слова: Роберт Паттинсон, кино, Оскар-2020

Количество просмотров: 2 119
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, movieweb.com, twitter.com

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