Певица и автор песен Марина Табри сделала фотосессию в стиле НЮ

Стразы на теле певицы олицетворяют звезды, а синий шёлк - безграничное космическое пространство. Фото получилось достаточно эротичное, но в тоже время деликатное и высокохудожественное по стать не менее красивого стихотворения.
Ночь чёрной шалью накрыла
И,тишиной поглотив,
Грустную песню пустила,
Сердца печальный мотив
Слушали тихо деревья
Песню несчастной любви,
Робко шептались, жалея,
Будто утешить могли
Слёзы в глазах показались,
Голову низко склонив,
Тёмная Ночь не сдержалась,
Капли дождя уронив
"Тяжко сердечку",- стонет
"Место моё-где тень,
Я прихожу- он уходит,
Милый мой Божий День
Я в одиночестве тёмном
Жду,что ко мне он придёт,
Но время моё на исходе,
Когда он стоит у ворот
Так мы и ходим кругами
Месяцы, годы, века...
От жажды любви изнывая,
Любя только из далека"
С грустью природа внимала
Сердца ночного печаль,
И тихой тоской обнимала
Ночь, уходящая в даль