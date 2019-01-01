Певица и автор песен Марина Табри сделала фотосессию в стиле НЮ

Как известно, Марина является не только автором песен в стиле поп, фолк и пост-рок, но и талантливой поэтессой. Не так давно, для иллюстрации своего нового стихотворения «День и ночь», она приняла участие в фотосессии, получившей название «Вселенная».Стразы на теле певицы олицетворяют звезды, а синий шёлк - безграничное космическое пространство. Фото получилось достаточно эротичное, но в тоже время деликатное и высокохудожественное по стать не менее красивого стихотворения.