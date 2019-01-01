Семья Анастасии Заворотнюк впервые подтвердила: актриса борется с болезнью

Напомним, что ранее представители актрисы и родственники наотрез отказывались от любых комментариев по поводу текущего состояния Анастасии, что привело ко множеству слухов и домыслов в сети относительно диагноза и его последствий для актрисы. Впредь близкие Заворотнюк решили, что будут сразу опровергать ложную информацию от нечистоплотных СМИ."Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние "сопора", потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить. Мы не просим ничего, кроме искренней молитвы от сопереживающих людей и УВАЖЕНИЯ к желанию близких не выносить на всеобщее обозрение детали болезни - это личное. И пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовками своих статей, придуманными "подробностями" и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе всяческие провокации, обвинения в пиаре и осуждения родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с болезнью и не знать о ней никакой правды. Благодарим за вашу поддержку!" - говорится в сообщении. О срочной госпитализации актрисы с диагнозом рак мозга стало известно 13 сентября.