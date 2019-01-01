Напомним, что Анна и Энрике познакомились в 2001 году во время съемок клипа на одну из композиций певца. Ранее пара неоднократно признавалась, что заключение брака ничего не изменит в их жизни, поэтому им прекрасно живется и без официальной регистрации отношений. Однако в прошлом году они стали родителями очаровательных близнецов Люси и Николаса, и, возможно, именно рождение детей могло подтолкнуть звезд к свадьбе. Подписчики уже поздравляют Анну с замужеством.
Анна Курникова сменила фамилию
Вчера, 23:24
Теннисистка и возлюбленная певца Энрике Иглесиаса Анна Курникова изменила фамилию.
Поклонники пары уверены, что это может означать только одно - Энрике и Анна наконец стали мужем и женой, и Курникова взяла себе двойную фамилию - Анна Курникова-Иглесиас. Именно такая фамилия теперь красуется на личной страничке звезды в Instagram.
Напомним, что Анна и Энрике познакомились в 2001 году во время съемок клипа на одну из композиций певца. Ранее пара неоднократно признавалась, что заключение брака ничего не изменит в их жизни, поэтому им прекрасно живется и без официальной регистрации отношений. Однако в прошлом году они стали родителями очаровательных близнецов Люси и Николаса, и, возможно, именно рождение детей могло подтолкнуть звезд к свадьбе. Подписчики уже поздравляют Анну с замужеством.
Напомним, что Анна и Энрике познакомились в 2001 году во время съемок клипа на одну из композиций певца. Ранее пара неоднократно признавалась, что заключение брака ничего не изменит в их жизни, поэтому им прекрасно живется и без официальной регистрации отношений. Однако в прошлом году они стали родителями очаровательных близнецов Люси и Николаса, и, возможно, именно рождение детей могло подтолкнуть звезд к свадьбе. Подписчики уже поздравляют Анну с замужеством.
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Ключевые слова: Энрике Иглесиас, Анна Курникова
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Количество просмотров: 4 537
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, eonline.com
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Автор фото: instagram.com, eonline.com
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