Создатели «Бэтмена» назвали имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку

Коллегой Роберта Паттинсона, ранее утвержденного на роль Бэтмена, станет 30-летняя Зои Кравиц - актрисе досталась роль Женщины-кошки. Подготовка к съемкам уже началась, и создатели обещают всем любителям кино и комиксов совершенно новый взгляд на давно известных персонажей.В разные годы роль соблазнительной Женщины-кошки, или Селины Кайл, воплощали на экране Ли Меривезер, Джули Ньюмар, Эрта Китт, Мишель Пфайффер, Холли Берри. В последний, до недавнего времени, раз персонажа сыграла Энн Хэтэуэй - она появилась в финальной части культовой трилогии о Бэтмене режиссера Кристофера Нолана.