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Создатели «Бэтмена» назвали имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку

Сегодня, 00:04
Стало известно, кто в перезапуске истории про Бэтмена исполнит знаменитую роль Женщины-кошки.

Создатели «Бэтмена» назвали имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку
Коллегой Роберта Паттинсона, ранее утвержденного на роль Бэтмена, станет 30-летняя Зои Кравиц - актрисе досталась роль Женщины-кошки. Подготовка к съемкам уже началась, и создатели обещают всем любителям кино и комиксов совершенно новый взгляд на давно известных персонажей.

Создатели «Бэтмена» назвали имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку


Создатели «Бэтмена» назвали имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку


Создатели «Бэтмена» назвали имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку


В разные годы роль соблазнительной Женщины-кошки, или Селины Кайл, воплощали на экране Ли Меривезер, Джули Ньюмар, Эрта Китт, Мишель Пфайффер, Холли Берри. В последний, до недавнего времени, раз персонажа сыграла Энн Хэтэуэй - она появилась в финальной части культовой трилогии о Бэтмене режиссера Кристофера Нолана.

Создатели «Бэтмена» назвали имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку

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Ключевые слова: Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, кино

Количество просмотров: 2 964
Автор: Katarina

Автор фото: indiewire.com, screencrush.com, instagram.com

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Создатели «Бэтмена» назвали имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку Стало известно, кто в перезапуске истории про Бэтмена исполнит знаменитую роль Женщины-кошки.
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