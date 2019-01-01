В Москве открыт памятник Дмитрию Хворостовскому

Сегодня великолепному Дмитрию Хворостовскому могло бы исполниться всего 57 лет. Певец ушел из жизни 22 ноября 2017 года, после более чем двух лет тяжелой борьбы с раком мозга. За свою блестящую карьеру он выступал в лучших оперных театрах мира, но живя за границей, в Лондоне, никогда не забывал своей родины и часто приезжал с благотворительными концертами в разные города, и, конечно, в родной Красноярск. Он не оставил благотворительную деятельность и после того, как узнал о своём страшном диагнозе. Даже когда ему было трудно просто стоять на сцене и болезнь убивала его на глазах, Дмитрий продолжал выступать, и все доходы от концертов отдавал на лечение онкобольных детей. Дело певца продолжается и по сей день - 21 октября в Большом зале Московской консерватории состоится благотворительный концерт "Дмитрий Хворостовский и друзья - детям", на котором выступят мировые оперные звезды. Также фонд Хворостовского разрабатывает конкурс молодых музыкантов памяти оперного певца - планируется, что он будет проходить ежегодно в России, Австрии и Великобритании.По желанию Дмитрия, его прах был разделён на две части - первая урна находится в основании памятника, открытого в сентябре в Красноярске на площади возле Сибирского государственного института искусств, которому ранее присвоили имя исполнителя.Вторая урна захоронена на Новодевичьем кладбище в Москве - именно там сегодня состоялось открытие памятника легенде оперной сцены. На церемонии присутствовали родители Хворостовского, его супруга с двумя детьми, а также друзья и поклонники. Фигура певца, выполненная в бронзе, утопала в цветах под музыку его неповторимого голоса.