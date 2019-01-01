Алексей Ягудин рассказал о госпитализации супруги в онкоцентр и показал фото

Затем в блоге появился снимок Татьяны, сделанный в палате после операции.
Чуть позже Ягудин сделал репост: "Обычно знаменитости, которые наблюдаются или оперируются в нашем центре, предпочитают быть инкогнито. Но фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Татьяна Тотьмянина не из таких. Вчера она была прооперирована, а уже на второй день по-олимпийски уверенно встаёт с кровати. Перенесённая операция не полостная – лапароскопическая, плановая. У пациентки был довольно распространённый случай – полипоз желчного пузыря, – рассказывает заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы, к.м.н. Данил Подлужный. Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объём операции увеличился. Результат срочной гистологии - признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено. В ближайшие дни Татьяна будет выписана домой" - говорится в комментарии к снимку фигуристки с врачами центра.