Алексей Ягудин рассказал о госпитализации супруги в онкоцентр и показал фото

СМИ сообщили, что 37-летняя спортсменка была срочно доставлена в одну из столичных онкологических клиник, где ей была проведена операция по удалению новообразования в желчном пузыре. Алексей Ягудин, дабы сразу пресечь возможную неправдоподобную информацию о здоровье жены, опубликовал пост на своей страничке в Instagram: "Нам скрывать нечего. Говорим, как есть, чтобы не было слухов и домыслов. В целом всё верно, но не в экстренном порядке. Спасибо за внимание и за поддержку. Всё прошло хорошо, любимая Джульетта @tatianatotmyanina отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернётся к своим друзьям и поклонникам. Ещё раз всем спасибо".Затем в блоге появился снимок Татьяны, сделанный в палате после операции.Чуть позже Ягудин сделал репост: "Обычно знаменитости, которые наблюдаются или оперируются в нашем центре, предпочитают быть инкогнито. Но фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании, пятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира Татьяна Тотьмянина не из таких. Вчера она была прооперирована, а уже на второй день по-олимпийски уверенно встаёт с кровати. Перенесённая операция не полостная – лапароскопическая, плановая. У пациентки был довольно распространённый случай – полипоз желчного пузыря, – рассказывает заведующий хирургическим отделением опухолей печени и поджелудочной железы, к.м.н. Данил Подлужный. Если бы опухоль подтвердилась, тогда бы объём операции увеличился. Результат срочной гистологии - признаков опухолевого поражения желчного пузыря не обнаружено. В ближайшие дни Татьяна будет выписана домой" - говорится в комментарии к снимку фигуристки с врачами центра.