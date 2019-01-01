Певица Efremova искренне рассказала о творчестве, любви и новой песне

Певица поделилась не только деталями создания нового хита, но и рассказала о своём творческом пути.

Певица поделилась не только деталями создания нового хита, но и рассказала о своём творческом пути.Ей не нужно читать директ - громко заявляет слушателю яркая, чувственная, темпераментная исполнительница Efremova. Но, конечно, журналистам было интересно узнать, читает ли она Direct в реальной жизни.