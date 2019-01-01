Певица Efremova искренне рассказала о творчестве, любви и новой песне

Ей не нужно читать директ - громко заявляет слушателю яркая, чувственная, темпераментная исполнительница Efremova. Но, конечно, журналистам было интересно узнать, читает ли она Direct в реальной жизни.
Поздравляем вас с выходом первой песни «У тебя одной». Расскажите как проходила работа над ней?
Это был дебют прошлой осени. Грусть породила зачатки новой композиции, я сразу их зафиксировала и отправила Jakarta, он ответил: «трек крутой», сделал на него хороший минус. До этого я высылала песню другим ребятам, но никто не мог поймать нужный настрой, а Jakarta смог.
Здорово! Кто автор песни?
Я и Джакарта.
В своём Instagram вы написали, что это что-то большее, чем просто новая песня. Что она значит для вас?
Это начало иного периода в моей жизни, в том числе старт моего сотрудничества с Джакартой.
Когда вы начали сотрудничество?
Около 8 месяцев назад, в марте.
Планируете ли снять клип на эту песню?
Пока не планировали снимать клип, скорее, из-за материальных причин. Однако если песня начинает набирать популярность и хорошие показатели по прослушивания, то соответственно на нее снимается клип.
Песня «У тебя одной» очень лирическая. Расскажите, что вы «вложили» в неё?
Эта песня базируется на тёплых воспоминаниях о прошлом.