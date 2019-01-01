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Певица Efremova искренне рассказала о творчестве, любви и новой песне

Сегодня, 11:44
Певица поделилась не только деталями создания нового хита, но и рассказала о своём творческом пути.

Певица Efremova искренне рассказала о творчестве, любви и новой песне
Певица поделилась не только деталями создания нового хита, но и рассказала о своём творческом пути.

Певица Efremova искренне рассказала о творчестве, любви и новой песне


Ей не нужно читать директ - громко заявляет слушателю яркая, чувственная, темпераментная исполнительница Efremova. Но, конечно, журналистам было интересно узнать, читает ли она Direct в реальной жизни.

Поздравляем вас с выходом первой песни «У тебя одной». Расскажите как проходила работа над ней?

Это был дебют прошлой осени. Грусть породила зачатки новой композиции, я сразу их зафиксировала и отправила Jakarta, он ответил: «трек крутой», сделал на него хороший минус. До этого я высылала песню другим ребятам, но никто не мог поймать нужный настрой, а Jakarta смог.

Здорово! Кто автор песни?

Я и Джакарта.

В своём Instagram вы написали, что это что-то большее, чем просто новая песня. Что она значит для вас?

Это начало иного периода в моей жизни, в том числе старт моего сотрудничества с Джакартой.

Когда вы начали сотрудничество?

Около 8 месяцев назад, в марте.

Планируете ли снять клип на эту песню?

Пока не планировали снимать клип, скорее, из-за материальных причин. Однако если песня начинает набирать популярность и хорошие показатели по прослушивания, то соответственно на нее снимается клип.

Песня «У тебя одной» очень лирическая. Расскажите, что вы «вложили» в неё?

Эта песня базируется на тёплых воспоминаниях о прошлом.



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Ключевые слова: Efremova

Количество просмотров: 286
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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