«Все профессии нужны, все профессии важны»: Letto о своём творческом пути и будущей карьере

С малых лет Виталий Щербина (псевдоним – Letto) проявлял себя как разносторонняя личность.Он занимался спортом, учился играть на музыкальных инструментах, занимался вокалом, посещал курсы актёрского мастерства. Интересно, что практически всё, за что брался юный мальчик, приносило успех: например, в театре начинающему актёру удалось сразу заполучить главную роль.Сегодня в копилке Виталия уже несколько ролей в крупных телепроектах на ТНТ, он снимается в кино, сериалах, создаёт музыку и даже планирует выпустить свой новый альбом! Подробностями своей деятельности Виталий поделился с нашей редакцией.