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«Все профессии нужны, все профессии важны»: Letto о своём творческом пути и будущей карьере

Вчера, 12:55
С малых лет Виталий Щербина (псевдоним – Letto) проявлял себя как разносторонняя личность.

«Все профессии нужны, все профессии важны»: Letto о своём творческом пути и будущей карьере
С малых лет Виталий Щербина (псевдоним – Letto) проявлял себя как разносторонняя личность.

«Все профессии нужны, все профессии важны»: Letto о своём творческом пути и будущей карьере


Он занимался спортом, учился играть на музыкальных инструментах, занимался вокалом, посещал курсы актёрского мастерства. Интересно, что практически всё, за что брался юный мальчик, приносило успех: например, в театре начинающему актёру удалось сразу заполучить главную роль.

Сегодня в копилке Виталия уже несколько ролей в крупных телепроектах на ТНТ, он снимается в кино, сериалах, создаёт музыку и даже планирует выпустить свой новый альбом! Подробностями своей деятельности Виталий поделился с нашей редакцией.


Нашей редакции стало известно, что в детстве ты любил спорт и хотел с ним связать свое будущее. Почему ты решил все-таки выбрать творческий путь?

Я очень много занимался спортом, с 4 лет до 11. На этом пути я прошёл через многое, в том числе получал травмы (переломы пальцев, руки, ноги). Однако когда я пришёл в театр, моя жизнь абсолютно изменилась: я начал выступать и понял, что творчество даёт мне возможность показывать людям всё, что исходит из меня, абсолютно всем я могу делиться со зрителями. Спорт – это полная противоположность. Спорт – это жизнь, но не моя. Я твёрдо для себя решил, что не буду связывать свою жизнь именно с ним, даже вопреки тому, что в детстве был уверен в своём выборе и думал, что уже принял решение. К слову, родители не видели меня профессиональным спортсменом, постоянно переживали из-за травм. В 11 лет я согласился с их позицией и на этом мои грёзы о спортивной карьере развеялись.

Помимо спорта ты занимался актерским мастерством, это правда? Сколько лет ты посвятил этому делу? С какими трудностями ты сталкивался?

Я занимаюсь актёрским мастерством с 11 лет. Всё началось в театре Маленькой луны, где сразу же после начала занятий меня взяли на главную роль в спектакль «Флайтер», режиссер Дмитрий Бикбаев. Он начал двигать меня в театральном направлении: делился хитростями и тонкостями актерского мастерства, заложил во мне основы того, чем я занимаюсь до сих пор.

Сколько времени тебе понадобилось, чтобы найти себя и остановиться на этом?

Я ни на чём не останавливаюсь, постоянно занимаюсь саморазвитием. Так я увлекался спортом и хотел стать спортсменом, я пришёл в театр и видел себя в ролях на театральных подмостках, познакомившись с кино лично, я видел себя актёром кино, теперь я начал заниматься музыкой и хочу продолжать развивать себя в этом. Я не могу быть на одном месте, мне хочется быть и там, и там, и там!

В каком возрасте ты решил стать вокалистом? Почему?

Это моя давняя мечта. Ещё Дмитрий Бикбаев говорил, что мне следует учиться петь, так как у меня приятный и красивый голос, он видел во мне будущего исполнителя. Но на тот период, это примерно 12 лет. У меня ломался голос, никакие педагоги не могли помочь мне начать. Они говорили, что нет смысла заниматься. Ведь голос ставится в зависимости от его особенностей, но «настроить» его невозможно, если изначальные «параметры обновляются», это бесполезно.

«Все профессии нужны, все профессии важны»: Letto о своём творческом пути и будущей карьере

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Ключевые слова: Letto

Количество просмотров: 1 937
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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