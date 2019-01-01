Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Минимализм певца ЕВГЕНА в клипе «Глубина» пришелся по душе его поклонникам

Вчера, 14:16
ЕВГЕН в музыкальной индустрии относительно недавно, но за это время уже успел полюбиться слушателям.

Минимализм певца ЕВГЕНА в клипе «Глубина» пришелся по душе его поклонникам
Его дебютный трек «Стираю нас» буквально сразил поклонников артиста своей искренностью и душевностью, а на днях он вновь порадовал поклонников, презентовав новый трек и клип на него «Глубина».

Трек не оставил равнодушным никого и сразу попал в в топ чарт itunes, опередив много популярных исполнителей.

Минимализм певца ЕВГЕНА в клипе «Глубина» пришелся по душе его поклонникам


В клипе нет сложных сюжетов и актерской труппы. ЕВГЕН решительно выступает за минимализм, за то, чтобы зрители научились в первую очередь слушать. Поэтому певец сам играет главную и единственную по сюжету роль и поёт о том, насколько важно в каждом человеке видеть не только красивую картинку, но и глубину эмоций. «За тобою прыгнуть в пропасть и пропасть навсегда»,- этот трек о бесконечном влечёт и притяжении, эмоциях, которые называются - любовь.


← «Все профессии нужны, все профессии важны»: Letto о своём творческом п...

Ключевые слова: Евген

Количество просмотров: 1 651
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Певец Евген рассказал о дебютном треке и творческих планах
Певец Chris Yank заинтриговал оригинальным названием своего нового трека
Такабро
Валерий Меладзе представил новый трек «Любовь и млечный путь»
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Минимализм певца ЕВГЕНА в клипе «Глубина» пришелся по душе его поклонникам ЕВГЕН в музыкальной индустрии относительно недавно, но за это время уже успел полюбиться слушателям.
«Все профессии нужны, все профессии важны»: Letto о своём творческом пути и будущей карьере С малых лет Виталий Щербина (псевдоним – Letto) проявлял себя как разносторонняя личность.
Алексей Ягудин рассказал о госпитализации супруги в онкоцентр и показал фото Минувшим днём множество изданий распространило новость об экстренной госпитализации супруги фигуриста Алексея Ягудина фигуристки Татьяны Тотьмяниной.
В Москве открыт памятник Дмитрию Хворостовскому Открытие монумента состоялось в день рождения знаменитого на весь мир оперного певца.
Создатели «Бэтмена» назвали имя актрисы, которая сыграет Женщину-кошку Стало известно, кто в перезапуске истории про Бэтмена исполнит знаменитую роль Женщины-кошки.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.