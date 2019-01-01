Минимализм певца ЕВГЕНА в клипе «Глубина» пришелся по душе его поклонникам

Его дебютный трек «Стираю нас» буквально сразил поклонников артиста своей искренностью и душевностью, а на днях он вновь порадовал поклонников, презентовав новый трек и клип на него «Глубина».Трек не оставил равнодушным никого и сразу попал в в топ чарт itunes, опередив много популярных исполнителей.В клипе нет сложных сюжетов и актерской труппы. ЕВГЕН решительно выступает за минимализм, за то, чтобы зрители научились в первую очередь слушать. Поэтому певец сам играет главную и единственную по сюжету роль и поёт о том, насколько важно в каждом человеке видеть не только красивую картинку, но и глубину эмоций. «За тобою прыгнуть в пропасть и пропасть навсегда»,- этот трек о бесконечном влечёт и притяжении, эмоциях, которые называются - любовь.