Девочки из группы «Ри-Анна и Мишель» раскрыли секрет названия и рассказали о творчестве, саморазвитии и грядущих планах

Так что, вполне естественно, что творчеством девушек заинтересовались журналисты, с которыми они поделились историей своего творческого пути и постарались предугадать, что их ждет.
Расскажите, как образовалось ваше трио и были ли вы знакомы до проекта?
Анна: мы познакомились с Риной на съёмках рекламного ролика около 3-4 лет назад
Рина: нам было комфортно проводить время друг с другом, в дальнейшем судьба так или иначе «сводила» нас: переписывались в Инстаграмме, снимались в клипах. В итоге нам захотелось создать свой проект, который бы чем-то отличался от уже имеющегося на рынке. В течение года мы пытались реализовать наши задумки, в итоге результат даже превзошёл наши первоначальные ожидания. Музыка нас буквально связала.
«Ри-Анна и Мишель» - что значит ваше название?
Рина: Оно родилось спонтанно: Рина+Анна+Мишель=Ри-Анна и Мишель. То есть в названии сочетаются наши имена, просто, но необычно. Вообще, мы все девочки с берегов Волги , у нас даже была шутливая идея назваться «Волжаночками». Возможно, под таким именем выйдет один из наших следующих трэков.
Когда вы решили объединиться?
Рина: я работала фотомоделью, но выжила из этой профессии все, что могла: это перестало быть для меня интересным. Хотелось большего. Стали вспоминаться детские мечты и я осознала, что для их реализации есть все: желание, музыкальное образование и коллектив единомышленников. Оставила я и работу ди-джеем: просто осознала, что это тоже не моё.
Анна: Рина тогда играла, а я пела. На моё предложение создать что-то общее она ответила положительно. Все сложилось, нужные люди встретили друг друга.