Девочки из группы «Ри-Анна и Мишель» раскрыли секрет названия и рассказали о творчестве, саморазвитии и грядущих планах

Трэки этой группы собирают не менее 5 миллионов прослушиваний, а поклонники создали уже два фан-сообщества о творчестве «Ри-Анна и Мишель».

Трэки этой группы собирают не менее 5 миллионов прослушиваний, а поклонники создали уже два фан-сообщества о творчестве «Ри-Анна и Мишель».Так что, вполне естественно, что творчеством девушек заинтересовались журналисты, с которыми они поделились историей своего творческого пути и постарались предугадать, что их ждет.