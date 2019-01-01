Кира Найтли рассказала, за что была готова убить папарацци

Повышенное внимание папарацци, порой граничащее даже с преследованием по пятам - то, с чем рано или поздно сталкивается любая знаменитость, добившаяся успеха. Кира Найтли испытала это на себе ещё в начале своей карьеры, в 2003 году - тогда на весь мир прогремела первая часть франшизы "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", в одночасье сделавшая Найтли большой звездой."В то время любые фотографии юных знаменитостей были очень ценны, если они несли негативный характер. Как раз такие репортеры следовали по пятам Бритни Спирс и Эми Уайнхаус в начале 2000-х. Даже если у вас не было проблем с психикой, папарацци пытались подтолкнуть вас к таким вещам, которые в обычной жизни вам не свойственны" - призналась Кира в свежем интервью для The Telegraph.Также актриса рассказала, что она, также как актриса Скарлетт Йоханссон, пережила настоящее преступление со стороны папарацци - они столкнули её машину с дороги, чтобы заснять реакцию звезды. Найтли призналась, что готова была их убить: "Я сказала, что убью их, а они ответили, что получат за это ещё больше денег". После таких случаев Найтли приняла решение не сниматься в масштабных кинокартинах, которые способны вновь навлечь на неё бешеное внимание со стороны папарацци.