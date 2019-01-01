Кира Найтли рассказала, за что была готова убить папарацци

"В то время любые фотографии юных знаменитостей были очень ценны, если они несли негативный характер. Как раз такие репортеры следовали по пятам Бритни Спирс и Эми Уайнхаус в начале 2000-х. Даже если у вас не было проблем с психикой, папарацци пытались подтолкнуть вас к таким вещам, которые в обычной жизни вам не свойственны" - призналась Кира в свежем интервью для The Telegraph.
Также актриса рассказала, что она, также как актриса Скарлетт Йоханссон, пережила настоящее преступление со стороны папарацци - они столкнули её машину с дороги, чтобы заснять реакцию звезды. Найтли призналась, что готова была их убить: "Я сказала, что убью их, а они ответили, что получат за это ещё больше денег". После таких случаев Найтли приняла решение не сниматься в масштабных кинокартинах, которые способны вновь навлечь на неё бешеное внимание со стороны папарацци.