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Кира Найтли рассказала, за что была готова убить папарацци

Сегодня, 01:16
Актриса Кира Найтли призналась, что чрезмерное внимание фотографов довело её до нервного срыва.

Кира Найтли рассказала, за что была готова убить папарацци
Повышенное внимание папарацци, порой граничащее даже с преследованием по пятам - то, с чем рано или поздно сталкивается любая знаменитость, добившаяся успеха. Кира Найтли испытала это на себе ещё в начале своей карьеры, в 2003 году - тогда на весь мир прогремела первая часть франшизы "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", в одночасье сделавшая Найтли большой звездой.

Кира Найтли рассказала, за что была готова убить папарацци


Кира Найтли рассказала, за что была готова убить папарацци


"В то время любые фотографии юных знаменитостей были очень ценны, если они несли негативный характер. Как раз такие репортеры следовали по пятам Бритни Спирс и Эми Уайнхаус в начале 2000-х. Даже если у вас не было проблем с психикой, папарацци пытались подтолкнуть вас к таким вещам, которые в обычной жизни вам не свойственны" - призналась Кира в свежем интервью для The Telegraph.

Кира Найтли рассказала, за что была готова убить папарацци


Также актриса рассказала, что она, также как актриса Скарлетт Йоханссон, пережила настоящее преступление со стороны папарацци - они столкнули её машину с дороги, чтобы заснять реакцию звезды. Найтли призналась, что готова была их убить: "Я сказала, что убью их, а они ответили, что получат за это ещё больше денег". После таких случаев Найтли приняла решение не сниматься в масштабных кинокартинах, которые способны вновь навлечь на неё бешеное внимание со стороны папарацци.

Кира Найтли рассказала, за что была готова убить папарацци


Кира Найтли рассказала, за что была готова убить папарацци

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Ключевые слова: Кира Найтли

Количество просмотров: 2 808
Автор: Katarina

Автор фото: etcanada.com, pinterest.com, instagram.com

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