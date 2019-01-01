Дженнифер Лопес примерила свадебное платье

Правда, это невероятное пышное платье с длинным шлейфом и фатой, расшитое сверкающими камнями, не будет иметь к настоящей свадьбе Джей Ло никакого отношения - ведь кадры сделаны на съемках нового фильма с участием звезды. По сюжету комедии "Женись на мне" героине Лопес предстоит пойти под венец, затем её свадьба внезапно оказывается сорванной самим женихом.
"Наряд, достойный королевы, но лиф просто ужасен!" - комментируют образ Дженнифер её поклонники. Нельзя не согласиться, что верх платья слишком сильно сжимает грудь Лопес и портит весь образ.
Напомним, что помолвка певицы и её возлюбленного Алекса Родригеса состоялась весной текущего года.
Ключевые слова: Дженнифер Лопес
, Алекс Родригес
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Автор: Katarina
Автор фото: instagram.com, instyle.com, etonline.com
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