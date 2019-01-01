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Дженнифер Лопес примерила свадебное платье

Сегодня, 03:43
Пока певица Дженнифер Лопес готовится к свадьбе со своим избранником, сеть облетели её снимки в роскошном наряде.

Дженнифер Лопес примерила свадебное платье

Правда, это невероятное пышное платье с длинным шлейфом и фатой, расшитое сверкающими камнями, не будет иметь к настоящей свадьбе Джей Ло никакого отношения - ведь кадры сделаны на съемках нового фильма с участием звезды. По сюжету комедии "Женись на мне" героине Лопес предстоит пойти под венец, затем её свадьба внезапно оказывается сорванной самим женихом.

Дженнифер Лопес примерила свадебное платье


Дженнифер Лопес примерила свадебное платье


"Наряд, достойный королевы, но лиф просто ужасен!" - комментируют образ Дженнифер её поклонники. Нельзя не согласиться, что верх платья слишком сильно сжимает грудь Лопес и портит весь образ.

Дженнифер Лопес примерила свадебное платье


Напомним, что помолвка певицы и её возлюбленного Алекса Родригеса состоялась весной текущего года.

Дженнифер Лопес примерила свадебное платье


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Ключевые слова: Дженнифер Лопес, Алекс Родригес

Количество просмотров: 3 588
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, instyle.com, etonline.com

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