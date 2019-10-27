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В Москве состоится первый большой сольный концерт Kavabanga & Depo & Kolibri

Сегодня, 09:27
Kavabanga & Depo & Kolibri - это первый интернет проект, который без сторонней помощи лейблов и продюсеров собирает 15-тый sold out в Москве!

В Москве состоится первый большой сольный концерт Kavabanga & Depo & Kolibri
Этот коллектив удивителен тем, что не занимается шоу бизнесом по классическим законам, но уже 5 лет находится в топах исполнителей и не прекращает гастрольную деятельность более, чем по 100 концертов в год!

Первые песни собственного сочинения появились в сети в 2009 году, а их трек “Амфетамин” стал первым супер хитом группы. Сегодня хиты артистов находятся на самых популярных радиостанциях и ТВ страны.

Аудитория «Kavabanga & Depo & Kolibri»» растёт в геометрической прогрессии Простые аранжировки, но глубокие тексты о дружбе, любви и всем том, что близко любому простому человеку, что вызывает отклик в сердцах слушателей. KDK по праву считается одним из главных открытий в музыкальной индустрии последних лет.

В Москве состоится первый большой сольный концерт Kavabanga & Depo & Kolibri


Очередное доказательство популярности группы можно будет увидеть 27 октября в столичном клубе «Москва Холл» в 19-00. Это будет не только исполнение уже полюбившихся хитов «Фиолетово», «Март», «Давай навсегда», но и полноценная презентация нового альбома группы.

Этот концерт в Москве откроет большой гастрольный тур, в котором насчитывается более 60 городов.

Группа «Kavabanga & Depo & Kolibri» завоевали сердца зрителей своим романтизмом в треках м продолжает это делать с каждым новым хитом.

В Москве состоится первый большой сольный концерт Kavabanga & Depo & Kolibri

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Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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