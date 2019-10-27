В Москве состоится первый большой сольный концерт Kavabanga & Depo & Kolibri

Первые песни собственного сочинения появились в сети в 2009 году, а их трек “Амфетамин” стал первым супер хитом группы. Сегодня хиты артистов находятся на самых популярных радиостанциях и ТВ страны.
Аудитория «Kavabanga & Depo & Kolibri»» растёт в геометрической прогрессии Простые аранжировки, но глубокие тексты о дружбе, любви и всем том, что близко любому простому человеку, что вызывает отклик в сердцах слушателей. KDK по праву считается одним из главных открытий в музыкальной индустрии последних лет.
Очередное доказательство популярности группы можно будет увидеть 27 октября в столичном клубе «Москва Холл» в 19-00. Это будет не только исполнение уже полюбившихся хитов «Фиолетово», «Март», «Давай навсегда», но и полноценная презентация нового альбома группы.
Этот концерт в Москве откроет большой гастрольный тур, в котором насчитывается более 60 городов.
Группа «Kavabanga & Depo & Kolibri» завоевали сердца зрителей своим романтизмом в треках м продолжает это делать с каждым новым хитом.