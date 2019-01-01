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Рэпер T-killah устроил фейрверк из денег в центре Москвы

Сегодня, 10:04
Популярный рэппер T-killah по настоящему удивил московских прохожих своей выходкой.

Рэпер T-killah устроил фейрверк из денег в центре Москвы
Еще недавно T-killah провел сольный концерт в Известия Hall, где на сцене вместе с ним выступили его супруга Мария Белова и певица Миа Бойка, а сейчас он устроил совсем другое выступление..

T-killah танцевал под пение уличного музыканта в самом центре столицы. При этом у него в руках был «пистолет», заряженный денежными купюрами из которого он безостановочно стрелял в разные стороны
Певец устроил настоящий фейерверк из денег, а подруга уличного музыканта еле успевала собирать разлетающиеся купюры. К концу выступления чехол от гитары был переполнен щедрым гонораром, а свидетели этого перфоманса не могли поверить в происходящее.





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Ключевые слова: T-killah

Количество просмотров: 2 652
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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