Рэпер T-killah устроил фейрверк из денег в центре Москвы

Еще недавно T-killah провел сольный концерт в Известия Hall, где на сцене вместе с ним выступили его супруга Мария Белова и певица Миа Бойка, а сейчас он устроил совсем другое выступление..T-killah танцевал под пение уличного музыканта в самом центре столицы. При этом у него в руках был «пистолет», заряженный денежными купюрами из которого он безостановочно стрелял в разные стороныПевец устроил настоящий фейерверк из денег, а подруга уличного музыканта еле успевала собирать разлетающиеся купюры. К концу выступления чехол от гитары был переполнен щедрым гонораром, а свидетели этого перфоманса не могли поверить в происходящее.





