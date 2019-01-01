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Певица ZABAVA предстала в новом смелом образе

Сегодня, 18:19
Обычно ZABAVA выбирала для себя более скромные образы, но для съемок в клипе «Неоновый закат» она предстала совершенно иной.

Певица ZABAVA предстала в новом смелом образе
Обычно ZABAVA выбирала для себя более скромные образы, но для съемок в клипе «Неоновый закат» она предстала совершенно иной.

Певицу хорошо знают по трекам «Укутаю», который был создан совместно с рэпером Кравцем, «Богиня», фит с Nebezao «Рай», поскольку они стоят в ротации на самых известных радиостанциях и музыкальных каналах.

Певица ZABAVA предстала в новом смелом образе


Но сегодня ZABAVA удивила поклонников не только новым ярким хитом, но совершенно ином образе. Для съёмок в клипе «Неоновый закат» артистка выбрала лаковый плащ, надетый на голое тело, белоснежный костюм с перьями и несколько других контрастных образов. Дополнила наряды ZABAVA макияжем с дерзкими стрелками и ярко-алой помадой на губах.

Объяснение своему преображению ZABAVA дала сама.
- «Неоновый закат» - совершенно другая работа, в котором предстаю новая я. С помощью образов я хотела передать ту энергию, которая есть внутри меня, зарядить ею окружающих. Сам трек очень танцевальный. О притяжении между двумя людьми, симпатии, которую при первых встречах испытывают люди, ещё не зная, что ждёт двоих впереди», - призналась певица в интервью.

Ну, а поклонники по достоинству оценили трек и новое видео, забросав исполнительницу комплиментами: «Какая ты стильная! А трек- настоящий хит», «Крутая песня!», «очень стильно» и так далее…


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Ключевые слова: Zabava

Количество просмотров: 0
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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