Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Шарлиз Терон призналась, что никогда не мечтала о замужестве

Сегодня, 00:11
Актриса Шарлиз Терон рассказала о личной жизни в интервью для издания Glamour.

Шарлиз Терон призналась, что никогда не мечтала о замужестве
У звезды был роман с актером Стюартом Таунсендом, завязавшийся на съемочной площадке, однако отношения ничем не закончились. Затем Терон встречалась с Шоном Пенном и даже состоявшаяся помолвка не помогла им стать мужем и женой - их роман продлился год и закончился в 2015-м. С тех пор Шарлиз не была замечена в отношениях, что, как следует из её свежего интервью, совсем её не беспокоит: "Я уже давно ни с кем не встречалась. Я вообще никогда не хотела замуж. Я думаю, что люди, особенно женщины, сильно переживают по этому поводу, я же вообще не вижу в этом никакой проблемы" - призналась 44-летняя актриса.

Шарлиз Терон призналась, что никогда не мечтала о замужестве


Шарлиз Терон призналась, что никогда не мечтала о замужестве


Напомним, что Терон воспитывает двоих приемных детей - сына Джексона, которого часто принимают за девочку из-за любви к платьям, и дочь Огэст.

Шарлиз Терон призналась, что никогда не мечтала о замужестве


Шарлиз Терон призналась, что никогда не мечтала о замужестве

← Певица ZABAVA предстала в новом смелом образе Стало известно о необычном подарке Канье Уэста для Ким Кардашьян →

Ключевые слова: Шарлиз Терон

Количество просмотров: 54 223
Автор: Katarina

Автор фото: metro.co.uk, vipmagazine.ie, nydailynews.com, bossip.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Loading...
Похожие новости
Шарлиз Терон решилась на смелую фотосессиию в трусиках
Шарлиз Терон сделала шокирующее признание о своём сыне
Шарлиз Терон снялась в романтичной фотосессии для WSJ
Шарлиз Терон прервала молчание и рассказала о расставании с Шоном Пенном
Самое популярное за неделю
Loading...
Загрузка...

Стало известно о необычном подарке Канье Уэста для Ким Кардашьян Рэпер Канье Уэст поздравил свою супругу Ким Кардашьян с днём рождения весьма необычным образом.
Шарлиз Терон призналась, что никогда не мечтала о замужестве Актриса Шарлиз Терон рассказала о личной жизни в интервью для издания Glamour.
Певица ZABAVA предстала в новом смелом образе Обычно ZABAVA выбирала для себя более скромные образы, но для съемок в клипе «Неоновый закат» она предстала совершенно иной.
Певица Миранда рассказала о Тамбове, Beatles и Филиппе Киркорове Певица Миранда не так давно появилась на просторах российского шоу-бизнеса, но уже успела завоевать любовь слушателей.
Рэпер T-killah устроил фейрверк из денег в центре Москвы Популярный рэппер T-killah по настоящему удивил московских прохожих своей выходкой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.