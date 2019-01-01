Напомним, что Терон воспитывает двоих приемных детей - сына Джексона, которого часто принимают за девочку из-за любви к платьям, и дочь Огэст.
Шарлиз Терон призналась, что никогда не мечтала о замужестве
Сегодня, 00:11
Актриса Шарлиз Терон рассказала о личной жизни в интервью для издания Glamour.
У звезды был роман с актером Стюартом Таунсендом, завязавшийся на съемочной площадке, однако отношения ничем не закончились. Затем Терон встречалась с Шоном Пенном и даже состоявшаяся помолвка не помогла им стать мужем и женой - их роман продлился год и закончился в 2015-м. С тех пор Шарлиз не была замечена в отношениях, что, как следует из её свежего интервью, совсем её не беспокоит: "Я уже давно ни с кем не встречалась. Я вообще никогда не хотела замуж. Я думаю, что люди, особенно женщины, сильно переживают по этому поводу, я же вообще не вижу в этом никакой проблемы" - призналась 44-летняя актриса.
Напомним, что Терон воспитывает двоих приемных детей - сына Джексона, которого часто принимают за девочку из-за любви к платьям, и дочь Огэст.
Напомним, что Терон воспитывает двоих приемных детей - сына Джексона, которого часто принимают за девочку из-за любви к платьям, и дочь Огэст.
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Ключевые слова: Шарлиз Терон
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Количество просмотров: 54 223
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: metro.co.uk, vipmagazine.ie, nydailynews.com, bossip.com
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Автор фото: metro.co.uk, vipmagazine.ie, nydailynews.com, bossip.com
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