Шарлиз Терон призналась, что никогда не мечтала о замужестве

У звезды был роман с актером Стюартом Таунсендом, завязавшийся на съемочной площадке, однако отношения ничем не закончились. Затем Терон встречалась с Шоном Пенном и даже состоявшаяся помолвка не помогла им стать мужем и женой - их роман продлился год и закончился в 2015-м. С тех пор Шарлиз не была замечена в отношениях, что, как следует из её свежего интервью, совсем её не беспокоит: "Я уже давно ни с кем не встречалась. Я вообще никогда не хотела замуж. Я думаю, что люди, особенно женщины, сильно переживают по этому поводу, я же вообще не вижу в этом никакой проблемы" - призналась 44-летняя актриса.Напомним, что Терон воспитывает двоих приемных детей - сына Джексона, которого часто принимают за девочку из-за любви к платьям, и дочь Огэст.