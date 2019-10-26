Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката

Над первой картиной работал Роберт Стромберг, режиссерское кресло в продолжении занял Хоаким Роннинг, снявший для Disney пятую часть франшизы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Роннинг поставил для себя задачу глобального расширения сказочного мира, показанного в первой ленте, и ему это прекрасно удалось. Сюжет продолжения развивается спустя несколько лет после событий "Малефисенты" - напомним, что в первой части Малефисента (Анджелина Джоли) наложила проклятие на юную принцессу Аврору (Элль Фаннинг), но осознав свою ужасную ошибку, волшебнице удается снять его. Прошло время, однако в сознании людей Малефисента по-прежнему осталась злой и беспощадной, её безумно боятся. Именно на этих страхах в продолжении и играет противница Малефисенты, расчётливая королева Ингрит в исполнении Мишель Пфайффер. 61-летняя актриса лично представляла картину в Москве в начале октября.
Аврора успешно правит сказочными болотами, а невероятные существа, живущие на них, стали ещё более причудливыми. Девушка с воодушевлением принимает предложение руки и сердца от своего возлюбленного принца Филиппа, сына королевы Ингрит. И теперь дело за малым - новоиспеченной невесте и Малефисенте, которая категорически против будущего брака, предстоит ужин с родителями жениха. Именно он сломает не только хрупкий мир между волшебными болотами и королевством людей, но и даже тёплые отношения Авроры и Малефисенты. Этого и добивается властная Ингрит, желающая навсегда покончить с непокорными болотами и выстроить своё царство.
Несмотря на то, что Малефисента является главной звездой картины, во второй части ей досталось явно меньше экранного времени и в этом фильм, несомненно, потерял. Большая часть этого времени отдана множеству новых персонажей, роли которых порой прописаны довольно невнятно. Поэтому каждый эпизод с великолепной Анджелиной Джоли теперь на вес золота. Ей удалось привнести в образ своей героини совершенно новые краски, благодаря чему характер Малефисенты раскрывается с иной стороны. Актрисе невероятно идёт эта роль, она любит свою героиню и даже ассоциирует себя с ней: "Меня, как и мою героиню Малефисенту, иногда считают холодной и злой женщиной. Но это лишь образ, оболочка. Малефисента ведет себя так из-за неуверенности. Я испытала похожие чувства после развода" - призналась Джоли.
В целом, картина "Малефисента: Владычица тьмы" радует глаз разнообразием волшебных существ, красотами уже знакомых зрителям и ранее ещё невиданных земель, масштабными баталиями и визуальными эффектами, оригинальными костюмами. И хоть к сюжету и можно придраться, фильм является отличным выбором не только для семейного просмотра, ведь каждый найдёт здесь что-то своё. Ещё один поводом для похода в кино будет то, что в ближайшем будущем нас, вероятно, ждёт третья часть "Малефисенты" - о продолжении заявила Мишель Пфайффер на пресс-конференции в Москве.