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Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката

26.10.19 / 03:52
Продолжение фильма "Малефисента", вышедшего в 2014 году, штурмует новые прокатные вершины.

Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката
Картина "Малефисента: Владычица тьмы" вышла в российский прокат 17 октября и уже больше недели не сдаёт свою лидирующую позицию, оставив позади настоящий фильм-явление "Джокер". Сборы "Малефисенты" вплотную приблизились к заветному для всех фильмов рубежу в 1 миллиард рублей и нет никаких сомнений, что за начавшиеся выходные лента легко его преодолеет.

Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


Над первой картиной работал Роберт Стромберг, режиссерское кресло в продолжении занял Хоаким Роннинг, снявший для Disney пятую часть франшизы "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Роннинг поставил для себя задачу глобального расширения сказочного мира, показанного в первой ленте, и ему это прекрасно удалось. Сюжет продолжения развивается спустя несколько лет после событий "Малефисенты" - напомним, что в первой части Малефисента (Анджелина Джоли) наложила проклятие на юную принцессу Аврору (Элль Фаннинг), но осознав свою ужасную ошибку, волшебнице удается снять его. Прошло время, однако в сознании людей Малефисента по-прежнему осталась злой и беспощадной, её безумно боятся. Именно на этих страхах в продолжении и играет противница Малефисенты, расчётливая королева Ингрит в исполнении Мишель Пфайффер. 61-летняя актриса лично представляла картину в Москве в начале октября.

Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


Аврора успешно правит сказочными болотами, а невероятные существа, живущие на них, стали ещё более причудливыми. Девушка с воодушевлением принимает предложение руки и сердца от своего возлюбленного принца Филиппа, сына королевы Ингрит. И теперь дело за малым - новоиспеченной невесте и Малефисенте, которая категорически против будущего брака, предстоит ужин с родителями жениха. Именно он сломает не только хрупкий мир между волшебными болотами и королевством людей, но и даже тёплые отношения Авроры и Малефисенты. Этого и добивается властная Ингрит, желающая навсегда покончить с непокорными болотами и выстроить своё царство.

Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


Несмотря на то, что Малефисента является главной звездой картины, во второй части ей досталось явно меньше экранного времени и в этом фильм, несомненно, потерял. Большая часть этого времени отдана множеству новых персонажей, роли которых порой прописаны довольно невнятно. Поэтому каждый эпизод с великолепной Анджелиной Джоли теперь на вес золота. Ей удалось привнести в образ своей героини совершенно новые краски, благодаря чему характер Малефисенты раскрывается с иной стороны. Актрисе невероятно идёт эта роль, она любит свою героиню и даже ассоциирует себя с ней: "Меня, как и мою героиню Малефисенту, иногда считают холодной и злой женщиной. Но это лишь образ, оболочка. Малефисента ведет себя так из-за неуверенности. Я испытала похожие чувства после развода" - призналась Джоли.

Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


В целом, картина "Малефисента: Владычица тьмы" радует глаз разнообразием волшебных существ, красотами уже знакомых зрителям и ранее ещё невиданных земель, масштабными баталиями и визуальными эффектами, оригинальными костюмами. И хоть к сюжету и можно придраться, фильм является отличным выбором не только для семейного просмотра, ведь каждый найдёт здесь что-то своё. Ещё один поводом для похода в кино будет то, что в ближайшем будущем нас, вероятно, ждёт третья часть "Малефисенты" - о продолжении заявила Мишель Пфайффер на пресс-конференции в Москве.

Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката


Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката

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Ключевые слова: Анджелина Джоли, Элль Фаннинг, Сэм Райли, Мишель Пфайффер, Чиветель Эджиофор

Количество просмотров: 5 785
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, кадры из фильма, disneylatino.com, empireonline.com, wonderwall.com

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