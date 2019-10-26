Победная неделя: «Малефисента: Владычица тьмы» - лидер проката

Анна Седокова поделилась первой фотографией с Янисом Тиммом

Слухи о том, что 36-летняя певица Анна Седокова закрутила роман с 27-летним латвийским баскетболистом, играющим за «Химки», Янисом Тиммом появились ещё в августе 2019 года.